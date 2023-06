Mega offerta e addio Juve: Allegri ha già deciso

Allegri ha ricevuto dall’Arabia una super offerta per il futuro; il tecnico bianconero sembra aver preso una decisione

Una stagione che definire negativa è poco; la Juventus ha fallito tutto gli obiettivi e, se per il campionato può esserci parzialmente l’alibi della doppia penalizzazione, nelle coppe il percorso è stato deludente. I bianconeri sono stati eliminati ai gironi di Champions e in semifinale di Coppa Italia ed Europa League. Una situazione decisamente poco accettabile per una squadra, come la Juve, abituata a vincere sempre.

Nel ciclone delle critiche è finito Allegri che non ha mai ricevuto il totale consenso del popolo bianconero. I tifosi non sono mai stati completamente d’accordo con la scelta dell’allenatore ma avrebbero preferito una figura diversa, in grado di dare un gioco più offensivo e andare a dominare l’avversario dal primo all’ultimo minuto di gioco.

La Juventus ha un gioco completamente diverso: baricentro basso, molta praticità e gli attaccanti troppo spesso lasciati soli a stessi. Allegri viene criticato anche per non essere riuscito a sfruttare, al meglio, giocatori come Chiesa e Vlahovic. Per questo la notizia di una mega offerta dall’Arabia aveva portato entusiasmo tra il popolo bianconero; un campionato decisamente ricco, pronto a dominare il calcio mondiale, aveva sicuramente le risorse per andare a convincere il tecnico bianconero.

Allegri non lascia la Juventus: in mente solo i bianconeri

Il popolo della Juventus, però, resterà deluso; a quanto sembra, infatti, Allegri ha deciso di restare sulla panchina bianconera anche il prossimo anno. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’allenatore non ha nessun dubbio e non tentennerà di fronte ai milioni proveniente dall’Arabia. Tra le motivazioni, oltre alla voglia di riportare la Juve a grandi livelli, anche la famiglia che si trova benissimo a Torino.

A questo bisogna aggiungere anche quanto detto ai microfoni di Sky Sport “Non è cambiato molto, lui è coinvolto in questo progetto che è molto complicato e difficile, ma lo ha sposato e non penso che possa succedere niente di clamoroso. Le cose sono state dette con chiarezza da lui sempre e anche dalla società“. Di recente, infatti, era già stato annunciata la conferma di Allegri sulla panchina della Juventus; il tecnico, dunque, resterà in bianconero rispettando il proprio contratto.

La notizia non farà felici i tifosi bianconeri ma l’unica cosa che conta è il bene della squadra; ecco perché questi mesi saranno fondamentali. Bisogna andare a costruire la Juventus del prossimo anno con un solo obiettivo, tornare a vincere il campionato. Il tutto con Allegri in panchina; il tecnico non si farà attrarre dai milioni dell’Arabia ed è pronto a rilanciare il club. E’ possibile immaginare che anche sul mercato avrà voce in capitolo; la società si fida di lui, i tifosi meno. Il tecnico, solo con il campo, potrà far cambiare idea alla propria gente.