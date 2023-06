Lukaku lo fa di nuovo: adesso l’Inter deve valutare il suo futuro

L’Inter perde la finale di Champions League, ma lo fa a testa alta. Fra i principali colpevoli, però, c’è Romeu Lukaku. E ora i nerazzurri devono seriamente valutare se chiedere al Chelsea un altro accordo oppure lasciarlo andare definitivamente

L’Inter ci mette il cuore, ma non è abbastanza. È il Manchester City il nuovo campione d’Europa, al termine di una partita in cui i nerazzurri, tra sfortuna e imprecisione, non riescono a regalare questo sogno ai propri tifosi.

E nel mirino delle critiche, ancora una volta, finisce lui: Romeu Lukaku. Un’occasione clamorosa fallita e un salvataggio su Dimarco, nessuno forse se lo aspettava. Perché Lukaku nell’ultimo periodo sembrava davvero essere uno dei giocatori più in forma dell’Inter. Un Big Rom ancora migliore di quello che con Antonio Conte aveva trascinato la sua squadra verso la vittoria del 19esimo scudetto.

Questa sera i tifosi dell’Inter hanno vissuto quello che forse può essere definito un déjà-vu. La finale di Europa League persa contro il Siviglia, proprio per un autogol dell’attaccante belga, pesa ancora oggi. Anzi, forse oggi più che mai perché Lukaku ha fallito l’occasione del riscatto, del perdono totale, come testimoniano le tante critiche ricevute sui social e dai tifosi presenti a Piazza Duomo. Anche considerando che il suo addio aveva lasciato tutti con l’amaro in bocca. Lukaku ha risposto presente in campionato nel momento in cui serviva di più, ma ha mollato la presa all’ultimo. Nella partita più importante della stagione.

C’è da dire che non è stato l’unico a sbagliare. Perché anche Dzeko, Lautaro Martinez e Calhanoglu entrano di diritto nella lista dei peggiori in campo. Ma a pesare come macigni sono le occasioni fallite dal belga.

Inter, cosa farai con Lukaku adesso?

Adesso l’Inter avrà qualche giorno per metabolizzare questa sconfitta, che pesa e non poco. Perché i tifosi a un certo punto ci hanno davvero sperato. Il rammarico è tanto, la rabbia anche. E questa volta faranno veramente fatica a mandare giù questo boccone amaro e a perdonare Lukaku.

Da capire se invece sarà la società a “perdonarlo”. Lukaku a fine stagione tornerà al Chelsea, terminato il prestito con l’Inter. E si sa che l’attaccante vorrebbe rimanere a Milano, ma bisognerà fare anche i conti con Pochettino che ha bisogno di un centravanti e non sembra disdegnare Big Rom.

Inoltre bisognerà trovare nuovamente un accordo con i Blues per prolungare il prestito, perché è impensabile che la società ceda il giocatore a un prezzo ribassato. E l’Inter deve ancora fare i conti con delle tasche che non sono pienissime. Senza dimenticare l’ingaggio da 10 milioni. Insomma, una notte non cancella tutto il lavoro fatto durante la stagione. Ma questa notte, un po’, allontana Lukaku e l’Inter.