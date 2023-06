Luis Enrique al posto di Allegri: la scelta è stata presa

La decisione è stata ormai presa con Luis Enrique preferito ad Allegri: lo spagnolo al posto dell’italiano

Tralasciando le notizie legate alla finale di Champions League tra Manchester City ed Inter, una delle principali notizie di giornata riguarda certamente la Juventus e Massimiliano Allegri.

Al tecnico livornese sarebbe infatti stata proposta una faraonica offerta dall’Arabia Saudita: è l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo il club che ha fatto registrare un forte pressing nei confronti dell’allenatore bianconero. Sul piatto, per Allegri, una proposta da 36 milioni di euro a stagione: una cifra monstre, che farebbe di Allegri il secondo tecnico più pagato al mondo, alle spalle del Cholo Simeone. Lo scorso mercoledì Maurizio Scanavino aveva confermato Allegri alla guida della squadra anche nella prossima stagione, ma ora gli scenari potrebbero cambiare.

Nel frattempo però, all’idea di vedere Allegri sulla panchina dell’Al-Nassr, i tifosi della squadra in cui è approdato quest’anno Cristiano Ronaldo, ma anche e soprattutto i supporters dell’Al-Hilal, temono l’approdo del tecnico e hanno lanciato un hashtag che sa molto di #Allegriout (جمهور_الهلال_يرفض_اليغري#, letteralmente #tifosidell’Al-HilalrifiutanoAllegri) e che sta spopolando nel regno saudita.

Il pensiero dei tifosi, sia dell’Al-Nassr che dell’Al-Hilal appunto, è piuttosto unanime: no ad Allegri. I supporters hanno lanciato una vera e propria campagna social contro l’approdo dell’allenatore, criticando aspramente il suo possibile arrivo nel campionato saudita. Tanti tifosi lanciano il loro pensiero: sì a Spalletti, Lopetegui o soprattutto Luis Enrique, no ad Allegri. Meglio quindi altri profili, tra cui il tecnico neo-campione d’Italia con il Napoli.

Nel frattempo però i tifosi della Juventus invitano i tifosi sauditi a ripensarci, rilanciando l’hashtag e provando a convincerli come l’approdo di Allegri sarebbe invece vantaggioso. Segno di come i supporters bianconeri, per lo meno la maggior parte di essi, sperano che il tecnico livornese non resti alla guida della squadra.

Dear Al-Hilal fans, I don't understand why you don't want Mr Max Allegri. He is a wonderful man, and onestly I think that his tactics are really appropriate for your country. I mean, he is the best coach in the world, look at this picture.#جمهور_الهلال_يرفض_اليغري pic.twitter.com/nXJQXRxdrR

