La Juventus lo fa ancora: il tweet dopo Manchester City-Inter

Come già accaduto con Europa League e Conference, la Juventus si complimenta con la vincente della finale di Champions: è polemica

Lo ha fatto con il Siviglia dopo la vittoria contro la Roma nella finale di Europa League, lo ha ripetuto con il West Ham quando la Fiorentina ha perso la Conference. Non poteva mancare il tweet della Juventus al termine dell’atto conclusivo della Champions.

“Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions“: il cinguettio sull’account della società bianconera che in pochissimi minuti ha raccolto migliaia di commenti. Entusiasti, neanche a dirlo, quelli dei tifosi juventini che hanno apprezzato questa particolare strategia social.

Del resto la rivalità tra Juventus e Inter non ha bisogno neanche di essere ricordata ed allora non sorprende che i sostenitori bianconeri abbiano risposto con entusiasmo al tweet della società arrivato dopo la sconfitta dei nerazzurri a Istanbul.

Juventus, altro tweet di complimenti: Inter ko, tocca al City

Terzetto completato quindi per la Juventus che anche in occasione della vittoria dello scudetto da parte del Napoli non aveva mancato di complimentarsi con una frecciatina ironica. Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Complimenti al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto”.

Più istituzionali, ma ovviamente ‘rumorosi’ i complimenti rivolti alle tre vincitrici delle coppe europee, soprattutto perché rivolti tutti a squadra che hanno battute compagini italiane. E’ accaduto anche questa sera dopo che il Manchester City, non senza sofferenza, ha battuto l’Inter.

I tifosi bianconeri hanno apprezzato, quelli nerazzurri meno e sui social si è scatenata la discussione, basti pensare che il tweet in meno di venti minuti aveva già duemila commenti.