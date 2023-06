Inter, Dimarco non ci sta: “Questa squadra meritava di più”

Le parole di Di Marco ai microfoni di Sky al triplice fischio della finale di Champions League. Ecco quanto dichiarato

Una gara nella quale l’Inter non si è limitata ad inaridire le fonti di gioco avversarie. Chi si aspettava un dominio del City, è rimasto incredibilmente deluso. I nerazzurri, gelati dal gol di Rodri, escono comunque a testa altissima dal confronto con gli uomini di Guardiola.

Orgoglio per la prova fornita, consapevolezza di aver gettato il cuore oltre l’ostacolo ma anche il rimpianto per non essere riusciti a concretizzare almeno una parte delle tante occasioni create. Questi sono i diversi stati d’animo con cui Federico Dimarco, uno dei protagonisti della finalissima, si è presentato ai microfoni di Sky nel post partita.

Autore nuovamente di una prova importante, Dimarco non ha nascosto il rimpianto per il verdetto del campo: “C’è tanta delusione per quello che abbiamo dimostrato sul campo, ma c’è anche tanto orgoglio. Sono orgoglioso di questa squadra, ha dato il 120% sul campo. Non è bastato, però va bene così. Ha vinto la squadra più forte, costruita per vincere la Champions. Abbiamo avuto delle occasioni nitide, ma non è bastato. Anche il loro portiere ha fatto ottime parate, c’è solo tanta delusione.”

Dimarco, però, guarda già oltre e rivendica il grande lavoro fatto dalla squadra al cospetto di una corazzata: “Come ripartire? Questa squadra merita tanto, anche stasera meritava di più. Ma d’altra parte che vuoi fare, siamo contenti perché abbiamo dato il massimo facendo un grande percorso. Ma abbiamo incontrato una squadra forte, noi abbiamo fatto un secondo posto che vale tanto perché questa squadra ha dato il massimo dall’inizio fino a oggi.”