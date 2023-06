City-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: il dubbio è a centrocampo

A pochissime ore da Manchester City-Inter, ecco la probabile formazione di Simone Inzaghi

Manca sempre meno alla finalissima di Champions League fra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi.

I Citizens, favoritissimi, sono ancora a caccia del loro primo trofeo nella massima competizione continentale, mentre l’Inter, underdog della competizione, potrebbe centrare il quarto successo della sua storia, 13 anni dopo l’ultima volta con José Mourinho. Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata, è pronto a fare pochissimi cambiamenti nella formazione titolare che scenderà in campo stasera all’Ataturk di Istanbul dove siamo presenti anche noi di Calciomercato.it.

City-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Per l’Inter, in porta è certo della presenza André Onana, che proprio in Champions si è esaltato. In difesa solita linea a tre con Darmian e Bastoni ai lati di Francesco Acerbi, chiamato alla marcatura su Haaland, spauracchio del City. In attacco, al fianco di Lautaro, dovrebbe esserci Edin Dzeko, mentre il dubbio principale è in mezzo al campo. Sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo Calhanoglu e Barella sono sicuri di una maglia dal primo minuto.

L’unico nodo da sciogliere è dato dal dualismo Brozovic–Mkhitaryan. Il primo, visti i dubbi sulle condizioni del secondo, parte molto favorito secondo le ultime indiscrezioni, ma occhio a eventuali sorprese dell’ultimo minuto.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.