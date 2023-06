Benitez nuovo allenatore del Napoli: “Voglio ancora vincere”

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e tra i possibili candidati bisogna fare attenzione alla figura di Benitez

La stagione vissuta dal Napoli è stata, senza alcun dubbio, semplicemente perfetta; il club partenopeo, a oltre trent’anni di distanza, è tornato a vincere il campionato. Un successo assolutamente meritato visto quanto fatto da Osimhen e compagni capaci di dominare la Serie A fin dal primo pallone della prima giornata di campionato.

Una squadra bella da vedere ed incredibilmente efficacia; una macchina perfetta che nessun avversario è stato capace di fermare. Il Napoli è stato un rullo compressore meritandosi la vittoria dello scudetto; un successo che ha più di un protagonista. Bisogna, ovviamente, citare la società capace di costruire una rosa di altissimo valore; da questo punto di vista grande applauso a Giuntoli per il lavoro svolto.

I meriti, però, sono soprattutto di Spalletti; il tecnico, nella sua avventura partenopea, ha costruito una squadra con una precisa identità di gioco. Il Napoli sa sempre cosa fare in campo e difficilmente sbaglia l’approccio; la filosofia partenopea, portata da Spalletti, è quella di voler dominare l’avversario dal primo all’ultimo minuto indipendentemente dall’avversario che ci si trova di fronte.

Il lavoro svolto dal tecnico è indimenticabile per una piazza tornata a festeggiare dopo diversi anni; ecco perché la notizia dell’addio di Spalletti rischia di essere un problema per il futuro del Napoli. E’ vero, in questi anni, il club partenopeo ha sempre dimostrato di reagire ai vari addi ma con il tecnico si rischia di trovarsi di front ad un qualcosa di diverso. Trovare un degno sostituto non è semplice e il casting ha diversi nomi; tra questi troviamo anche quello di Benitez.

Benitez e il futuro al Napoli “Sto aspettando”

L’ultima esperienza da tecnico è stata sulla panchina dell’Everton e ormai si sente pronto per tornare ad allenare e a vivere il campo ventiquattro ore al giorno. Tra le possibili soluzioni per il futuro di Benitez sembra esserci il Napoli che, come detto, cerca un sostituto di Spalletti. Il tecnico spagnolo ha già allenato i partenopei dal 2013 al 2015 conquistando una Coppa Italia.

Benitez è un tecnico esperto che sa come vincere e potrebbe essere il profilo ideale per continuare il progetto del Napoli che, nella prossima stagione, vuole confermarsi in campionato e migliorarsi in Europa dove il sogno è quello di arrivare in fondo in Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, Benitez ha dichiarato in merito al futuro “Sto aspettando, voglio ancora vincere, non voglio stare a metà classifica. Io sono preparato, guardo e analizzo tutto, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni”. Il tecnico, dunque, si sente pronto; non ci resta che aspettare per capire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli.