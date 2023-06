Kane-Lautaro Martinez, intreccio deluxe: destinazione ‘regale‘

Calciomercato Inter, nuove voci dalla Spagna sul futuro di Lautaro Martinez: ecco cosa filtra

Nella crescita esponenziale con la quale l’Inter è arrivata a giocarsi la finale di Champions League con il Manchester City, un ruolo decisivo è stato ricoperto sicuramente da Lautaro Martinez. Assieme agli altri big in rosa, il “Toro” si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle, trovando una continuità realizzativa strepitosa.

Indipendentemente da quale sarà l’esito dell’appuntamento di Istanbul, dunque, sorprendono fino ad un certo punto le nuove indiscrezioni di mercato che il fuoriclasse dell’Inter sta calamitando in questi giorni. Del resto sono diversi le big in giro per l’Europa alla ricerca di un nuovo bomber al quale affidare le chiavi del proprio attacco. Tra queste occhio al Real Madrid che, dopo aver ufficializzato l’addio di Benzema, sta scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Calciomercato Inter, il Real Madrid ritorna su Lautaro Martinez: i dettagli

A fare il punto della situazione ci ha pensato El Chiringuito, secondo cui il primo nome nella lista dei desideri del Real continua ad essere quell’Harry Kane già da tempo inseguito. Al momento, però, il Tottenham non ha ancora aperto ufficialmente alla cessione del proprio bomber, che però non ha rinnovato il suo contratto. Nel caso in cui il forcing delle Merengues per il capitano degli Spurs non dovesse sortire effetti, il Real si cautelerebbe immediatamente.

Come prima alternativa, infatti, gli spagnoli avrebbero scelto proprio Lautaro Martinez. Un’opzione già caldeggiata in passato e che potrebbe ritornare in auge nel corso dei prossimi giorni. Per adesso non si registrano offerte concrete da parte del Real Madrid per l’attaccante dell’Inter, ma l’interessamento degli iberici è comunque un dato su cui porre l’accento. Una trattativa concreta non è ancora partita anche perché per il Real la priorità resta sempre Kane: lo scenario che porterebbe Lautaro nuovamente in orbita Real, però, è comunque da monitorare.