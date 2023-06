Inter, scintille tra Dimarco e Gosens: agonismo alle stelle

In casa Inter cresce l’attesa per la finale di Champions League contro il Manchester City. Qualche momento di nervosismo tra i giocatori di Inzaghi

Agonismo e voglia di scrivere la storia: sono questi gli ingredienti che caratterizzano la vigilia della finale di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi che domani si troverà al cospetto del quotatissimo Manchester City di Pep Guardiola.

Domani sera l’Inter tornerà a giocare una finale di Champions League, con la voglia di vincerla sovvertendo i pronostici che vedono favorito il Manchester City di Pep Guaridola. Quest’oggi, ad Istanbul, la squadra di Simone Inzaghi ha sostenuto la seduta d’allenamento di rifinitura per le ultime prove di formazione prima della finalissima in programma domani sera all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.

Un allenamento ricco di agonismo e determinazione e con un pizzico di tensione, in particolar modo tra Federico Dimarco e Robin Gosens. Durante la consueta partitella, infatti l’esterno ex Atalanta è intervenuto sul compagno di reparto, atterrandolo a ridosso della porta. Un intervento maschio, non sanzionato con il calcio di rigore dallo staff tecnico nerazzurro.

Inter, tensione tra Gosens e Dimarco in allenamento

La mancata concessione del calcio di rigore ha scatenato la reazione di Dimarco, il quale ha protestato con il compagno tedesco per l’entrata subita. Questione di attimi, di istanti: il gioco è subito ripreso e i due, dopo un rapido scambio di battute, si sono chiariti tornando ad allenarsi regolarmente.

Un segnale di come in casa Inter sia sentita la partita più importante della stagione che, giocoforza, potrebbe far entrare la truppa di Simone Inzaghi nella storia del club nerazzurro a cospetto di un avversario sulla carta ampiamente favorito.