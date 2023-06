Infortunio Mkhitaryan, Inzaghi prima di City-Inter: “Sembra…”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato delle condizioni legate all’infortunio di Mkhitaryan: ecco le parole del tecnico

Ancora più che in attacco, il grande dubbio di Simone Inzaghi per la sfida contro il Manchester City è a centrocampo. Mkhitaryan o non Mkhitaryan.

Il tecnico piacentino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro la squadra di Guardiola e una delle domande non poteva che essere “come sta Mkhitaryan?”.

L’armeno è infatti, anche causa l’infortunio di Brozovic e lo slittamento di Calhanoglu da mezzala a regista, è diventato uno dei titolari inamovibili di Inzaghi. “Mkhitaryan e Correa sembrano essersi ripresi. Ho ancora qualche dubbio, Mkhitaryan ha svolto ieri il suo primo allenamento completo dopo 22 giorni. Oggi abbiamo l’ultimo allenamento, dovrò decidere se impiegarlo dal primo minuto oppure no”.

City-Inter, la situazione di Mkhitaryan

Il centrocampista armeno aveva rimediato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra nell’Euroderby di ritorno contro il Milan. Da quel giorno ha lavorato per essere il prima possibile a disposizione di Inzaghi senza però premere eccessivamente il piede sull’acceleratore e rischiare così ricadute.

Ora, nella sfida più importante della stagione è tornato a far parte dei convocati. Anche perché, come da lui stesso dichiarato “non ho mai pensato di venire all’Inter per fare panchina”. La voglia di giocare e dare il proprio contributo c’è.