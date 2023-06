Gioiello Pafundi e Casadei: manca l’ultimo passo per il sogno Mondiale

L’Italia piega anche la Corea del Sud in semifinale: decisiva la splendida punizione di Pafundi. Domenica la finalissima del Mondiale Under 20 contro l’Uruguay

Continua la splendida cavalcata dell’Italia al Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Argentina.

Gli azzurrini superano anche l’ostacolo Corea del Sud e conquistano il pass per la finalissima di domenica sera contro l’Uruguay. Parte bene la formazione del Ct Nunziata che la sblocca già dopo 14 minuti grazie al guizzo del solito Casadei, sempre più capocannoniere della manifestazione e arrivato a quota 7 centri nella rassegna argentina. I coreani però reagiscono subito e nove minuti più tardi trovano il pareggio grazie al rigore trasformato da Won Lee. Risultato che resta in bilico e il match sembra andare verso i supplementari, prima del gioiello firmato su punizione all’86’ dal neo-entrato Pafundi. Il baby fantasista dell’Udinese consegna così la vittoria all’Italia con il sogno mondiale che continua: domenica l’assalto al titolo contro l’Uruguay per gli Azzurrini allenati da Nunziata.