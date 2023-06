Contratto biennale, l’allenatore ha appena firmato: è UFFICIALE

Arriva il comunicato ufficiale che annuncia la firma dell’allenatore: per lui c’è un contratto biennale

Sono i giorni degli allenatori. Tra addii, conferme e nuovi arrivi, si va delineando il quadro delle panchine un po’ in tutta Europa.

In Italia non si fa eccezione e sono diverse le squadre che devono ancora dare l’ufficialità sul tecnico per la prossima stagione. La prima squadra che viene in mente tra quelle senza tecnico è sicuramente il Napoli campione d’Italia che deve ancora scegliere il sostituto di Spalletti.

Anche in Serie B c’è ancora da sistemare alcune panchine, ma non quella del Sudtirol che ha appena annunciato la firma di Pierpaolo Bisoli. Il tecnico, protagonista con la formazione bolzanina di un ottimo campionato di Serie B, concluso soltanto alle semifinali playoff, continuerà per altre due stagioni e proverà a migliorare un risultato storico.

Sudtirol, Bisoli rinnova: è ufficiale

Il Sudtirol ha annunciato il prolungamento di contratto dell’allenatore nella serata di venerdì, spiegando anche i dettagli del nuovo accordo.

“L’FC Südtirol comunica che il responsabile tecnico della prima squadra Pierpaolo Bisoli ha esteso il rapporto con la società – si legge nella nota – sottoscrivendo un nuovo accordo biennale con scadenza nel 2025”.

Nel comunicato il club ripercorre l’avventura dell’allenatore, arrivato dopo la terza giornata di Serie B e capace di portare la squadra fino al sesto posto nella regular-season e superando poi il primo turno dei playoff, battendo la Reggina. Con il Bari si è spento il sogno promozione, ma il Sudtirol ha deciso di continuare con Bisolo, magari per riprovarci già il prossimo anno.