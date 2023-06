Svelato il Mister X della Juventus: arriva con la clausola

I bianconeri spingono per la cessione degli esuberi, intanto spunta un nome nuovo di interesse internazionale e fortemente conteso anche in Premier League

Chiusi i giochi stagionali, la Juventus ripartirà nelle prossime settimane con un progetto totalmente rivisitato all’insegna della trasparenza, la determinazione e la voglia di recuperare terreno sulle altre pretendenti al titolo di campione in Serie A.

A seguito della chiusura dei tanti esuberi in squadra, concentrati soprattutto nel reparto di centrocampo tra Wes McKennie, Denis Zakaria, Arthur e Leandro Paredes, la dirigenza bianconera potrà infine valutare i profili con cui intraprendere eventuali contatti ravvicinati e strapparli alla concorrenza sul mercato. Anche lungo la cinta difensiva, però, le assenze esterne di Juan Cuadrado e Alex Sandro potrebbero aggravare ulteriormente la ricerca.

Ebbene sì, anche il terzino sinistro brasiliano sarebbe destinato a lasciare il gruppo bianconero dopo nove anni dal suo arrivo e un rinnovo di contratto automatico scattato da poco al soddisfacimento di determinate condizioni. Il suo tempo a disposizione di Allegri sembra essere finito e al suo posto, come totale novità del panorama calcistico europeo, potrebbe arrivare un nome mai esplorato lungo le frontiere nostrane.

Calciomercato Juve, colpo ‘esotico’ in difesa: 30 milioni per il talento brasiliano

Ayrton Lucas piace particolarmente alla dirigenza per essersi distinto con lode nel campionato brasiliano con la maglia del Flamengo.

Stando alle indiscrezioni trapelate dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sul capo del calciatore pende ora una clausola rescissoria da 30 milioni di euro non propriamente economica ma comunque raggiungibile al netto di qualche sforzo. Ben più agevole sarebbe invece il percorso per l’Arsenal in Premier League, altra grande estimatrice di Lucas come alternativa a Oleksandr Zinchenko.

In entrambi i casi per il terzino sarebbe l’ennesima conquista di una carriera ancora piuttosto giovane, costellata anche dalla prima convocazione nella Nazionale maggiore del Brasile a seguito della vittoria rimediata ai danni del Vasco durante la quale ha anche segnato una rete e un assist sul proprio personalissimo tabellino di risultati.