Salta il primo obiettivo della Juve: la porta è chiusa

Nelle scorse ore, si è parlato dell’interesse della Juventus per il polivalente calciatore del Real Madrid Lucas Vazquez: ecco come stanno le cose

La Juventus, tramite le parole del direttore generale Maurizio Scanavino, ha confermato, per l’ennesima volta, Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, forte di un contratto in essere valido fino al 30 giugno 2025.

E, visto che adesso anche la casella di direttore sportivo, promosso Giovanni Manna in attesa che Cristiano Giuntoli si liberi dal Napoli, ammesso che succeda, si iniziano a delineare anche le mosse in vista della sessione estiva del calciomercato. In particolare, la fascia destra avrà bisogno di un corposo restyling. Juan Cuadrado è in scadenza di contratto alla fine di questo mese e, nonostante si parli di un possibile prolungamento per un’altra stagione, non ci sono novità di rilievo sul futuro prossimo.

Mancherà per diverso tempo anche Mattia De Sciglio, che si è procurato la rottura del legamento crociato e potrebbe tornare in campo entro la fine del 2023. Dunque, a destra si apre una falla importante e, nei giorni scorsi, si è parlato dell’interesse bianconero per Lucas Vazquez, polivalente calciatore del Real Madrid, ormai riconvertito al ruolo di esterno destro a tutta fascia. La Juve sarebbe disposta a spingersi ad offrire al presidente dei ‘blancos’, Florentino Perez, una cifra compresa tra i 6 e gli 8 milioni di euro per il cartellino del 31enne calciatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024.

Dalla Spagna: Lucas Vazquez non si muove, nessuna offerta dalla Juve

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e con cui ha giocato sempre, a parte una breve parentesi all’Espanyol, Lucas Vazquez è uno dei veterani della squadra di Carlo Ancelotti. Col tempo, è passato dal ruolo di trequartista/esterno d’attacco a quello di laterale destro a tutta fascia, dimostrando grande spirito d’adattamento. E, secondo ‘Marca’, proprio per questo il Real Madrid non appare intenzionato a privarsene. L’interesse della Juve viene confermato, ma non si registrano offerte ufficiali pervenute sul tavolo della dirigenza castigliana. Ma, a prescindere da tutto, il Real non ha in mente di cedere Lucas Vazquez e lo stesso giocatore sembra convinto di restare a giocarsi le sue carte per trovare maggiore spazio in campo ai danni di Carvajal. Con buona pace della Juventus.