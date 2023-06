Rottura definitiva col DS, pagano la clausola e se ne va da vincitore

Non basterebbe neanche la coppa vinta quest’anno a Monchi per la permanenza a Siviglia. Il destino dell’ex dirigente romanista sembra proiettato altrove

È stata una stagione intensa, travagliata ma anche vincente quella del Siviglia che ha chiuso con un enorme sorriso proprio al fotofinish alzando al cielo l’ennesima Europa League della propria storia recente, battendo la Roma ai calci di rigore.

Una serata non semplice per gli andalusi, che hanno avuto ragione della squadra di Mourinho solamente nella lotteria dagli undici metri. Non è bastata neanche la vittoria europea però a calmare definitivamente le acque in casa Siviglia dove ci sono stati anche svariati cambi di panchina.

Da Lopetegui, che aveva iniziato malissimo la stagione, a Sampaoli fino a Mendilibar che ha traghettato Lamela e soci ad un grande traguardo. A fare da contorno a tutto ciò c’è anche la delicata situazione di Monchi, direttore sportivo del Siviglia, che prima della finalissima aveva anche analizzato ai nostri microfoni la serata da ex. Il ds degli andalusi si prepara infatti a dire addio ai biancorossi: dalla Spagna ne sono sicuri.

Calciomercato, Monchi si prepara a dire addio al Siviglia: l’Aston Villa ci prova con la clausola

Stando a quanto evidenziato da ‘El Chiringuito’ Monchi avrebbe già comunicato al Siviglia il desiderio di chiudere il rapporto col club ed andare quindi altrove. Tra le varie opzioni sul tavolo il dirigente iberico riflette anche sulla possibilità di finire in Premier League dove un club come l’Aston Villa ci prova.

La società britannica infatti vorrebbe portarlo in Premier e potrebbe pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto con il club andaluso. L‘Aston Villa nella prossima stagione giocherà peraltro la Conference League con lo spagnolo Unai Emery in panchina, allenatore con cui lo stesso Monchi ha già lavorato e con buoni risultati proprio al Siviglia.