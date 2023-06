Morata-Zaniolo, la Juventus riparte col doppio colpo low cost

La Juventus pensa al futuro e lo fa ripartendo da due nomi di vecchia data: il grande ex Morata e Zaniolo, obiettivo da tempo

La Juventus ha concluso la stagione calcistica evitando la nuova stangata dalla giustizia sportiva italiana e conservando almeno l’Europa sul campo, con il settimo posto che significa Conference League. E’ arrivata poi l’uscita dalla Superlega, che potrebbe essere propedeutica ad evitare ulteriori interventi dell’Uefa. Ma ora è tempo di pensare ai prossimi piani tecnici, per tentare il rilancio, anche se le incertezze non mancano.

La Juventus confermerà, verosimilmente, Allegri in panchina, ma con un mercato che risentirà di difficoltà economiche già anticipate dall’intervista di Scanavino non sarà semplice puntare da subito a tornare a vincere. In ogni caso, le idee non mancano e il mercato bianconero potrebbe partire da due nomi già nell’orbita, come quelli di Alvaro Morata e Nicolò Zaniolo. Colpi possibili perché funzionali e anche economicamente sostenibili.

Juventus, Morata e Zaniolo in saldo: si può fare, ecco come

Per l’attaccante spagnolo, si tratterebbe del terzo, e vista l’età forse ultimo e definitivo, ciclo in bianconero. Il talento classe 1999, rilanciatosi al Galatasaray, pensa al ritorno in Italia da protagonista.

Morata, ovviamente, tornerebbe assai volentieri a Torino. A un anno dalla scadenza del contratto con l’Atletico Madrid, la ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce che i ‘Colchoneros’ potrebbero anche lasciarlo andare per una cifra simbolica, pur di sfrondare la rosa. E lui accetterebbe probabilmente di abbassarsi l’ingaggio spalmandolo su più anni. Quanto a Zaniolo, sempre secondo la ‘rosea’, esiste la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ma anche, con i turchi, la possibilità di strappare un accordo in prestito con diritto o obbligo di riscatto e dunque con cifre nell’immediato abbordabili. La disponibilità dei campioni di Turchia in tal senso sarà fondamentale.