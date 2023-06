Morata in Serie A, ma niente Milan o Juve: ha già ricevuto la maglia

Alvaro Morata non è mai uscito dai radar della Serie A, chissà che anche Paulo Dybala stia provando a convincerlo: i regali giallorossi dell’argentino

La Roma è a caccia di una punta. Questo è ormai assodato, soprattutto dopo l’infortunio grave di Tammy Abraham. L’inglese resterà fuori forse anche otto mesi o più, per cui è da considerarsi praticamente out quasi per tutta la prossima stagione. Di sicuro più di metà. Ma il rinnovo di Belotti non può di certo bastare a una squadra che ha come allenatore Mourinho e punta inevitabilmente a entrare in Champions League.

Serve un attaccante di livello internazionale, che garantisca un buon numero di gol. Gli stessi che sono mancati quest’anno tra il Gallo e lo stesso Abraham. In queste ore sono tanti i nomi di prestigio accostati ai giallorossi, in primis Mauro Icardi. L’argentino tornerà al PSG e il Galatasaray proverà a riprenderselo ma la sua grande stagione potrebbe muovere anche altri interesse. Per i bookmakers è lui il favorito in direzione Trigoria, ma oltre a Kolo Muani e Berardi c’è anche la quota per Romelu Lukaku. Non solo, perché alcuni giorni fa si è parlato anche di indiscrezioni legate ad Alvaro Morata, reduce da un’ottima stagione con l’Atletico Madrid. Lo spagnolo ha segnato 13 gol: non è un bomber, ma diventa sempre imprescindibile per il gioco di qualsiasi allenatore.

Dybala ‘corteggia’ Morata: il tenero regalo romanista per i figli

Alla Roma sicuramente troverebbe l’ambiente ideale, ma soprattutto un grande amico come Paulo Dybala. Il numero 21 giallorosso ha un legame fortissimo con Morata, consolidato ai tempi della Juventus, tanto che l’argentino è il padrino di Battesimo di Bella, la quarta figlia di Alvaro e Alice Campello, moglie conosciuta proprio in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)

E chissà che la Joya non abbia lanciato l’operazione Roma con il suo amico con il suo ultimo regalo. Come pubblicato sui social da tutti i protagonisti, Dybala – insieme alla fidanzata Oriana Sabatini – ha regalato una maglia giallorossa con il numero 21 a tutti i quattro figli della coppia: i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e infine appunto la piccola Bella. Gli scatti tenerissimi sono stati pubblicati da Alice Campello: “Bella con la maglia del suo padrino, e Ale, Leo ed Edo entusiasti dei regali degli zii”. E puntuale è arrivato il commento innamorato dello stesso Dybala e della sua Oriana. E poco sotto anche gli occhi a cuoricino di Arthur. Il ringraziamento ovviamente è arrivato pure dallo stesso Morata nelle stories di Instagram.

Intanto l’attaccante dell’Atletico Madrid, che in queste settimane è stato accostato all’ennesimo ritorno alla Juventus e all’ipotesi Milan, sta discutendo il rinnovo con i colchoneros. La Roma in questo momento non può acquistare e per arrivare a Morata bisognerebbe pagare il cartellino e anche in fretta. Oltre ovviamente all’ingaggio, che in questo momento al Wanda Metropolitano è di circa 10 milioni di euro. Uno scenario giallorosso sembra abbastanza complicato. Ma c’è da credere che, con un amico come Dybala, la maglia della Roma già ce l’abbia.