Sogno Lukaku, tradisce l’Inter e torna in Serie A: spunta la ‘cifra’

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora in bilico, ma oltre all’Inter un’altra big italianaè stata accostata al belga

La Roma deve fare i conti con il bruttissimo infortunio di Tammy Abraham, che oggi si è operato al ginocchio in una clinica di Londra. Lì resterà per qualche giorno prima della riabilitazione, di sicuro un po’ di aria di casa non può che fargli bene. Ma in ogni caso l’inglese rimarrà fermo per parecchio tempo: ha finito il suo 2023 e difficilmente lo rivedremo in campo prima di febbraio.

Se a questo aggiungiamo eventuali rallentamenti, che possono starci, lo spazio per tornare ad allenarsi e riprendere un minimo di tono muscolare, la prossima stagione per lui è già compromessa. Una bella tegola per la Roma, che con Abraham avrebbe voluto finanziare il mercato in entrata. E allora Tiago Pinto dovrà correre ai ripari e trovare metodi alternativi per reperire i 30 milioni di plusvalenze necessari a rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. Intanto è stato confermato Andrea Belotti, con il rinnovo biennale scattato grazie alle presenze. Ma ovviamente Mourinho, che molto probabilmente rimarrà, avrà bisogno di un titolare di livello. Un colpo alla Matic, alla Wijnaldum (per caratura e pedigree) o alla Dybala.

Lukaku-Roma, spunta la quota ma il favorito è Icardi

Di suggestioni ne stanno circolando a iosa, da Firmino – che però ha un ingaggio molto alto – a Maurito Icardi. L’argentino è risorto col Galatasaray, ma resta di proprietà del PSG e chi lo vorrà dovrà trattare con i francesi. La Roma ha ottimi rapporti con Al-Khelaifi, ma servirebbe una mano con l’ingaggio che parte da quasi 10 milioni.

E poi il nome che farebbe sognare i tifosi giallorossi, ovvero Romelu Lukaku. Il belga tornerà al Chelsea e i nerazzurri proveranno a strappare un altro prestito. Strada comunque per niente semplice, quindi Big Rom sarà verosimilmente sul mercato per diverse settimane e i Blues dispostissimi a trattare con tutti. Due nomi entrambi complicati, senza dubbio, ma che scaldano i cuori giallorossi e crediamo bene anche quelli di Mourinho. Per i bookmakers il big favorito per prendere il posto di Tammy Abraham è proprio Mauro Icardi: Agipronews lo quota a 6. Dopo di lui c’è Berardi a 7,50 a cui segue Kolo Muani dell’Eintracht che paga 12 volte la posta. E poi Romelu Lukaku, che è quotato a 20. Lo scenario è ovviamente difficilissimo per la Roma, viste le cifre in ballo, e già vederlo in lavagna senza dubbio fa un certo effetto. E con Mourinho c’è da credere che il belga potrebbe dare il suo meglio.