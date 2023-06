Icardi ha detto sì: l’annuncio che spiazza tutti

L’attaccante argentino è tornato al centro di diversi rumors di calciomercato: l’ex Inter sembra aver deciso il suo futuro. E’ arrivato l’annuncio

Ventidue gol in ventiquattro partire di campionato turco. Mauro Icardi è tornato protagonista, facendo quello che più sa fare, segnare.

Con le sue reti il centravanti argentino ha contribuito in maniera importante alla conquista del titolo da parte del Galatasaray. Il giocatore, ex Inter, dopo anni complicati ha così ritrovato il sorriso. Il bomber, lo scorso 19 febbraio ha compiuto 30 anni, ed inevitabilmente si trova difronte ad un bivio importante della sua carriera: provare a tornare protagonista in una grande squadra, o restare nel campionato turco.

Nel frattempo proprio da Istanbul arrivano le dichiarazioni del numero uno del Galatasaray che sembrano poter far chiarezza sul futuro di Icardi: “E’ stato un trasferimento di grande successo – ammette il presidente Dursun Özbek a Sabah -. Potete immaginare, Icardi ha giocato per 750mila euro. Non sarà un trasferimento facile… dopo le sue prestazioni qui, sono molte le squadre interessate, dall’Arabia all’Europa. Ci stiamo provando, e abbiamo avviato trattative con degli sponsor. Siamo in costante contatto. Anche Icardi vuole restare. I colloqui hanno subito un’accelerazione enorme”. Parole che lasciano pensare che nel futuro di Icardi possa davvero esserci ancora la Turchia e il Galatasaray.

Calciomercato Roma, Icardi idea per l’attacco

In questi ultimi giorni, però, si è tornati a parlare con insistenza di Icardi in orbita Serie A. Il giocatore non ha mai negato il desiderio di far ritorno in Italia, dove si è trovato bene.

A Parigi di certo non resterà e chissà che non torni un’idea per Adriano Galliani e il suo Monza, che l’estate scorsa ci provarono seriamente. Oggi però il nome di Icardi è accostato principalmente alla Roma, che deve fare i conti con il grave infortunio di Abraham e che ha bisogno di rinforzi in avanti. E’ un nome che è sempre piaciuto a Mourinho e gli ottimi rapporti tra i giallorossi e il Psg potrebbero favorire l’affare. Galatasaray permettendo, chiaramente.