Ibra ancora al Milan: le ultime sul ritorno dello svedese

Lo svedese potrebbe rimettere piede a Milanello: da suggestione a idea concreta, il punto della situazione in casa rossonera

E’ iniziata una nuova era per il Milan. Gerry Cardinale ha deciso di fare a meno di Paolo Maldini e Frederic Massara per portare avanti il suo progetto.

Avranno così maggiori responsabilità Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Stefano Pioli. Il comunicato ufficiale, con il quale club rossonero ha salutato il suo direttore dell’area tecnica, d’altronde, non lascia dubbi. Saranno loro a gestire il mercato, che dovrà rafforzare una squadra che ha bisogno di nuovi giocatori forti e pronti fin da subito.

Ci si affiderà di più agli algoritmi, ai dati matematici per cercare di non sbagliare gli innesti, dopo gli acquisti fallimentari dello scorso anno. La ‘triade’ sarà, dunque, subito sotto esame in queste settimane che si preannunciano davvero calde. I tifosi, così come i calciatori shockati dall’addio di Maldini, si aspettano risposte concrete in merito al progetto di RedBird.

Ma non c’è solo il mercato dei calciatori. La dirigenza potrebbe accogliere nuove personalità per rendere il gruppo più forte. Su Calciomercato.it vi abbiamo parlato della possibilità che a Milano arrivi Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa, club di proprietà di RedBird. Ma non è l’unica figura che potrebbe ‘vestire’ la maglia rossonera.

Nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero Zlatan Ibrahimovic di ritorno a Milanello. Da una suggestione, raccontata ieri, ad una possibilità vera e propria. Il Milan, infatti, sta davvero pensando di riportare lo svedese al centro sportivo di Carnago.

Milan, un nuovo ruolo per Ibra

Ibra è visto come la persona ideale per ricoprire il ruolo di Club Manager. L’ormai ex attaccante sarebbe presente a Milanello, per confrontarsi con i giocatori, per motivarli, per spronarli, e per affiancare Pioli durante gli allenamenti.

Dal prossimo dieci luglio, inizio del raduno, mancherà un punto di riferimento importante per Tonali e compagni, come Paolo Maldini. Ecco perché si sta pensando seriamente ad Ibrahimovic. Appare evidente che una figura del genere sia indispensabile e anche per questo nelle ultime ore si sono fatti diversi nomi di ex giocatori per ricoprire tale ruolo, ma dalle parti di via Aldo Rossi filtra che al momento non ci siano altre idee oltre a quella di Ibrahimovic. Lo svedese si era detto intenzionato a prendersi un periodo di pausa, di riflessione, ma la chiamata del Milan potrebbe fargli cambiare idea.