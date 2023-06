Dimissioni Allegri, la confessione choc ribalta la Juve

Juventus, le parole di Fabiana Della Valle sulla posizione di Max Allegri e nuovi possibili risvolti. La soffiata che alimenta di nuovo il caso

Archiviata una stagione dalle mille ombre e dalle poche luci, per la Juventus è già tempo di pensare alle mosse per la prossima stagione. Il fatto di aver chiuso ufficialmente gli ultimi nodi con la Procura Federale è sicuramente un punto importante dal quale partire. Ma non l’unico.

Blindato da Scanavino che ne ha ribadito l’assoluta centralità nel progetto Juve, Allegri sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica. Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, Allegri era finito al centro di un tourbillon mediatico importante. Dopo un biennio scivolato via senza alzare neanche un trofeo, la posizione della Juve è stata oggetto di discussione anche nei piani alti della “Vecchia Signora”. Almeno a parole la dirigenza ha blindato Allegri, anche se come spesso accade in questo genere di circostanze, sarà Elkann ad avere l’ultima parola in capitolo. Ragion per cui non sono esclusi a priori colpi di scena che potrebbero ribaltare in maniera importante le carte in tavola.

Nel corso di un video apparso sul suo profilo YouTube, infatti, la giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Fabiana Della Valle si è soffermata proprio su quest’argomento, fornendo una nuova chiave di lettura. La Della Valle, inoltre, ha rivelato come nei giorni scorsi Allegri in persone avrebbe confidato ad alcuni amici di non sentirsi affatto al sicuro sulla panchina della Juve. La posizione della proprietà, però, appare chiara: nessuna trattativa sulla buonuscita. Eventualmente dovrà essere Allegri a fare il primo passo.

Allegri e il possibile addio alla Juventus: “Lo ha confidato agli amici”

Di questo è convinto anche Fabiana Della Valle, che pur riconoscendo nelle parole di Scanavino la presa di posizione netta della società, ha aggiunto come la situazione non sia stata ancora chiarita in tutti i suoi aspetti. Ecco le sue parole:

“Scanavino è stato molto netto dicendo che Allegri resterà sulla panchina della Juve ma ha parlato anche di scontri, non si è nascosto. L’ultimo nel dopo partita di Udine che ha lasciato strascichi importanti. Scanavino ha pieni poteri: quando dichiara che Allegri non è mai stato in discussione è la voce della proprietà, non lo fa perché è una sua iniziativa. La posizione di Allegri nonostante ci fossero delle divergenze, dei problemi e sebbene una parte della squadra non sia così contento della sua permanenza, era già piuttosto salda.”

Fabiana Della Valle ha però focalizzato la sua attenzione anche su un altro aspetto. Con le parole di Scanavino, infatti, la Juve ha mosso un primo passo importante nel puzzle Allegri: “Secondo me le parole di Scanavino vanno lette anche in un altro senso. Se c’è un momento in cui Allegri non è sicurissimo, a parte che il 100% non lo do mai, nel calcio tutto può cambiare e nella Juve chi decide è Elkann.

Al momento c’è una fase di riflessione. Scanavino ha mandato un messaggio chiaro ad Allegri: “Tu non sei in discussione, se te ne vuoi andare dalla Juve, perché non sopporti questa pressione, devi farlo tu e dare le dimissioni”. Si sono rincorse nelle ultime ore voci che parlavano di una trattativa, di una buonuscita. Allegri a più di un amico ha confidato di sentirsi in bilico, di essere piuttosto convinto che lo manderanno via e di essere eventualmente disposto ad andarsene a fronte di una buonuscita cospicua.“

Allegri-Juventus, le parole di Fabiana Della Valle e i nuovi risvolti

Nessuna trattativa con Allegri, dunque. Nel caso in cui il tecnico livornese dovesse esternare il desiderio di cambiare aria, sarà lui a dover fare la prima mossa. La Della Valle ha chiosato così:

“Quindi secondo me la Juve non ha nessuna intenzione di aprire una trattativa con Allegri, non lo manderà via: se vuole, Allegri deve andarsene lui. Dopodiché ci sono dei paletti che devono essere messi a posto: certe uscite come quelle di Udine dove Allegri se l’è presa con Calvo, rappresentante della società, quando ha detto di non sentirsi sufficientemente protetto da un punto di vista politico dal club, non hanno fatto piacere. Per me Allegri resta alla Juve, ma il nodo lo scioglierà Elkann che però ora è preso da altre cose: se ne riparlerà non credo in questa settimana, non prima della prossima settimana se non più avanti. Allegri se resta deve comunque condividere il progetto.”