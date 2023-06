De Ketelaere flop, decisione presa: il piano del Milan

Charles De Ketelaere è stato una delle principali delusioni del campionato, le ultime sul futuro del talento belga

Nell’estate scorsa, il suo acquisto era stato atteso a lungo da parte dei tifosi del Milan. Charles De Ketelaere rappresentava il fiore all’occhiello della campagna acquisti dei campioni d’Italia, ma le aspettative nel suo caso sono state largamente deluse.

Nessun gol segnato in 40 presenze totali stagionali, un solo lampo con l’assist a Leao alla terza giornata per il gol dell’1-0 in Milan-Bologna, poi nient’altro. Un rendimento decisamente deficitario, per la cifra spesa per accaparrarselo dal Bruges. Tutti i tentativi da parte di Pioli di risollevarlo sono risultati inefficaci. E ora, inevitabilmente, si riflette sul suo futuro in maglia rossonera.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, qualora arrivasse una giusta offerta, ci sarebbe la cessione. La cifra individuata per non mettere a bilancio una minusvalenza è di 28 milioni di euro. Anche se in questo momento è difficile immaginare che qualcuno voglia investirla nel classe 2001. Nel caso in cui il Milan aprisse al prestito, potrebbe però inserirsi qualcuno. Come il Monza, con Galliani a caccia di rinforzi per provare a stupire anche il prossimo anno e che sta monitorando i movimenti a Milanello.