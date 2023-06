Retroscena Milan, Maldini aveva già scelto il sostituto di Pioli

Retroscena in casa Milan, rapporto deteriorato tra Pioli e Maldini: la dirigenza aveva già scelto l’erede del tecnico emiliano

Soltanto domenica sera il Milan salutava Zlatan Ibrahimovic. Poche ore dopo l’addio dello svedese, il club rossonero ha detto addio anche a Paolo Maldini. Un benservito che è diventato ufficiale nella giornata di ieri e che ha letteralmente scioccato tutto il popolo milanista.

Una decisione figlia probabilmente di diversi fattori. Dal deludente mercato della scorsa stagione, alle divergenze in merito al budget, passando per una volontà di maggiore indipendenza da parte di Maldini e Massara. Fattori che hanno dunque portato alla decisione della proprietà di interrompere i rapporti con i due dirigenti. Sembra però esserci anche un’altra ragione che ha portato l’allontanamento di Maldini.

Retroscena Milan, Maldini voleva Pirlo in panchina

Oggetto di discussione infatti è Stefano Pioli, per Cardinale uomo da confermare alla guida della squadra, non altrettanto per Maldini.

Come infatti sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, i rapporti tra Pioli e Maldini si sarebbero piuttosto incrinati negli ultimi mesi e la dirigenza rossonera avrebbe voluto esonerare il tecnico emiliano, nonostante un recente rinnovo contrattuale. Una scelta che la proprietà non avrebbe condiviso, visto che Pioli è sempre stato visto come un punto fermo da parte di Cardinale ed ora, con l’addio di Maldini e la promozione di Moncada a ds, avrà sempre più potere in ambito decisionale. L’obiettivo di Maldini, svela il quotidiano romano, sarebbe stato quello di portare alla guida della squadra Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra per tanti anni in rossonero. Pirlo, che recentemente ha salutato il Fatih Karagumruk, ha mantenuto un eccellente rapporto con la bandiera rossonera: i due hanno sempre avuto un legame stretto e Maldini avrebbe voluto farlo diventare, di nuovo, anche un rapporto professionale. Ma non ne ha avuto il tempo.