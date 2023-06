Milinkovic, intreccio di mercato: coinvolte Lazio, Juve e Liverpool

Uno dei giocatori più richiesti in questa sessione estiva di mercato è Milinkovic; il centrocampista ha diverse richieste

Milinkovic è uno dei centrocampisti più forti della Serie A; la sua stagione con la Lazio è stata, senza ombra di dubbio, positiva. Parliamo di un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, tecnico e con la possibilità di portare un numero importante di gol e assist. Il suo contributo, per la qualificazione Champions dei biancocelesti, è stato fondamentale.

Un giocatore forte e pronto a fare il definitivo salto di qualità senza, ovviamente, nulla togliere alla Lazio; nella sessione estiva di mercato, dunque, è possibile immaginare una vera e propria asta per il centrocampista biancoceleste. Secondo quanto riportato dal Messaggero, sul giocatore sembra esserci anche l’interesse del Liverpool anche se l’unica offerta è quella della Juventus di venticinque milioni più bonus e sei al giocatore.

Come sappiamo i bianconeri, in caso di mancato rinnovo di Rabiot hanno bisogno di un nuovo centrocampista e Milinkovic-Savic sembra essere il profilo ideale considerando le caratteristiche del serbo. Non sarà semplice arrivare al giocatore della Lazio ma la Juve ha bisogno di rinforzare la rosa nel miglior modo possibile per tornare, già, dalla prossima stagione a dominare il campionato.

Qualora Milinkovic dovesse lasciare la Lazio è chiaro come i biancocelesti avranno bisogno di un sostituto; sembrano essere due le possibilità per il club capitolino che ricordiamo avrà bisogno di rinforzar la rosa per affrontare, al meglio, i gironi della prossima Champions League.

Calciomercato Lazio, due idee per il post Milinkovic: ecco di chi si tratta

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano capitolino, Sarri sembra aver individuato il sostituto in caso di addio di Milinkovic-Savic; stiamo parlando di Frattesi, centrocampista del Sassuolo e reduce da una stagione di altissimo livello. L’azzurro ha dimostrato di avere i crismi per fare il definitivo salto di qualità ed andare ad imporsi in un club di alta classifica con ambizioni diverse da quelle del Sassuolo.

Non solo Frattesi per il centrocampo della Lazio; Sarri, infatti, gradisce e non poco il profilo di Zielinski; parliamo di un giocatore che conosce molto bene e che ha disputato una buonissima stagione con la maglia del Napoli. Giocatore di qualità, abile negli inserimenti e in grado di rappresentare una soluzione offensiva in più all’interno della partita.

Possiamo, dunque, sottolineare come da Milinkovic passi una buona fetta di mercato; il giocatore piace a diversi club e il suo eventuale addio aprirebbe scenari nuovi per la Lazio. Non ci resta che aspettare per capire il futuro di uno dei giocatori più forti dell’intero campionato italiano.