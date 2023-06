Incontro e firma: colpo di scena Rabiot

Adrien Rabiot è in scadenza il 30 giugno con la Juventus: i bianconeri non mollano la presa, la strategia di Calvo e Manna per il rinnovo

Se Di Maria saluta con un post amaro sui social, la Juventus invece non perde le speranze per Adrien Rabiot.

Il francese, senza possibilità di smentita, è stato il vero top player della stagione appena andata in archivio: prestazioni da trascinatore e record di gol in carriera (ben 11 in tutte le competizioni). Al nazionale transalpino finora non sono arrivare offerte concrete, anche se in agguato restano le grandi d’Inghilterra oltre al Bayern Monaco e un possibile ritorno al Paris Saint-Germain. Rabiot prima di raggiungere la Nazionale di Deschamps ha fatto tappa al Roland Garros per seguire il match tra Alcaraz e Tsitsipas, in attesa di buone nuove sul suo futuro. La Juve infatti infatti non lo molla e vuole giocarsi fino in fondo le sue carte. La dirigenza della Continassa è pronta a offrire un contratto annuale al giocatore, alle stesse cifre attuali.

Calciomercato Juventus, tentativo in extremis per Rabiot: Allegri non molla

Rabiot percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro più bonus, con la ‘Vecchia Signora’ che sfrutterebbe il Decreto crescita per risparmiare sul compenso al lordo.

Ecco quindi che si riaprirebbe uno spiraglio per la conferma del ‘Cavallo Pazzo’, che a Torino ha sempre ribadito di trovarsi bene e a suo agio. Senza Champions però la strada resta in salita e tutto sarà più chiaro dopo il vertice che si consumerà prossimamente tra la coppia Calvo-Manna e la madre-agente del giocatore Veronique. Sponsor della trattativa è Massimiliano Allegri, sempre più vicino a restare in panchina, che considera Rabiot un elemento fondamentale per la sua Juventus. Se le strade con il francese dovessero separarsi, i bianconeri virerebbero con decisione su Frattesi. Il gioiello del Sassuolo è da tempo nei radar e martedì Calvo e Manna hanno incontrato l’Ad degli emiliani Carnevali per capire i margini di trattativa per il centrocampista della nazionale, ambito anche da Inter e Roma. Insieme a Frattesi per il dopo Rabiot rimane viva anche la pista Koopmeiners, anche se il prezzo dell’olandese è lievitato e su di lui ci sono le mire della Premier League.