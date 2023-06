Fiorentina, la Conference League sfuma al 90′: che beffa

Una bella Fiorentina in finale di Conference League viene battuta per 2-1 sul filo di lana dal West Ham: delusione cocente

La Fiorentina gioca una partita gagliarda in finale di Conference League, ma non basta per vincere il trofeo. Il West Ham si impone per 2-1 al 90′ con la rete di Bowen, per la delusione di tutto il popolo viola. Inutile la rete di Bonaventura che a metà secondo tempo aveva riacceso le speranze.

A Praga, la partita vive sul prevedibile canovaccio. Fiorentina a fare la partita con maggiore qualità in possesso, West Ham a sfruttare la sua fisicità e gli strappi per le ripartenze. Nel primo tempo, di occasioni da gol praticamente non ce ne sono e a lungo gli avvenimenti più interessanti riguardano le intemperanze dei tifosi inglesi che lanciano bicchieri di plastica, e anche altro, sui giocatori toscani quando stazionano nei pressi di linea di fondo e bandierine. Biraghi ne fa le spese con una ferita alla testa. L’unica occasione è di marca viola, all’ultimo minuto di recupero, con il palo colpito di testa da Kouamè, il tap in di Jovic è vincente ma inutile per fuorigioco.

Il serbo si fa male nell’occasione e viene sostituito da Cabral, i viola provano a spingere di più, ma una distrazione su fallo laterale costa il rigore causato da Biraghi, che sposta con la mano il pallone stoppato da Bowen. Benrahma è perfetto dal dischetto spiazzando Terracciano, nel momento più difficile la Fiorentina riesce a rimettersi subito in gara, con Bonaventura che pareggia con un grande diagonale di destro. Partita stappata e che diventa bellissima: Mandragora ha la palla del sorpasso ma manda a lato, Terracciano salva su testa di Soucek. Arriva purtroppo al novantesimo la doccia freddissima, amara, per la Fiorentina, con Bowen che scappa sul filo del fuorigioco e batte Terracciano consegnando il trofeo agli Hammers. Altra finale persa per gli uomini di Italiano, assolutamente all’altezza della situazione e che avrebbero meritato molto di più, ma è di poca consolazione.

FIORENTINA-WEST HAM 1-2 – 61′ Benrahma rig. (W), 67′ Bonaventura (F), 90′ Bowen (W)