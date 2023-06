Dybala si allontana da Roma: un club di Champions paga la clausola

Tra i migliori della formazione giallorossa di Mourinho in questa stagione, la ‘Joya’ potrebbe sposare un nuovo progetto tecnico particolarmente ambizioso

Non poteva andar meglio di così. Una stagione da incorniciare per Paulo Dybala dopo l’addio brusco alla Juventus, per via della sua superflua presenza nel progetto tecnico bianconero, all’interno di un club che lo ha invece accolto e fatto sentire subito a casa.

La Roma ha rapito il cuore della ‘Joya’ e i suoi tifosi sono rimasti pienamente soddisfatti del suo operato, tanto da sperare che fino all’ultimo potesse avere anche l’ultima parola sulla finalissima di Europa League poi persa contro il Siviglia. Una delusione, certo, che non cancella quanto di buono mostrato. E il desiderio del calciatore resta quello di poter restare nella Capitale ancora per molto, perché il suo contribuito con o senza le direttive di José Mourinho è ritenuto indispensabile. Eppure, come noto, è proprio lo ‘Special One’ ad avere grande potere decisionale. A tal punto che potrebbe persino influenzarlo sulle sue scelte future.

Calciomercato, Dybala choc: insiste il Real di Ancelotti

Ma la verità è che nel frattempo Dybala viene costantemente sondato e bramato anche all’estero. Non ultimo dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, voglioso di investire su un centravanti di spessore dopo l’uscita di Karim Benzema, Mariano Diaz e Marco Asensio.

Certo il fantasista argentino non ha nelle sue corde la prestanza fisica di una punta di ruolo, ma funge alla perfezione da rifinitore. Esattamente quel che potrebbe servire nel caso non andasse in porto il controriscatto di Brahim Diaz dal Milan. Su Dybala, inoltre, pende una clausola rescissoria da soli 12 milioni di euro che potrebbe persino giovare alle casse di Florentino Perez.

Una mossa che secondo gli argentini de ‘Defensa Central’ sarebbe una vera occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire. Le prossime settimane potrebbero dunque rappresentare il momento della svolta definitiva per uno dei calciatori più apprezzati a livello internazionale.