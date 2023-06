Dalla finale di Champions a quella di Conference: l’annuncio di Mancini

L’Italia di Roberto Mancini si prepara per affrontare le prossime partite di Nations League a partire da quella del 15 giugno contro la Spagna. Intanto ha parlato lo stesso ct

Qualche giorno in quel di Cagliari, e poi dopo il test con la Primavera locale ritorno a Coverciano per compattare la Nazionale in vista dei prossimi impegni di Nations League. La prima sfida è quella contro la Spagna del 15 giugno, e l’obiettivo è chiaramente quello di agguantare una finale con una tra Croazia e Olanda.

Il calcio italiano vive inoltre un grande momento attraverso il rendimento dei club con due finali tutte da giocare per Inter e Fiorentina. Anche di questo ha parlato Roberto Mancini a ‘Sky Sport’: “Manchester City-Inter? Il City penso possa partire favorito ma in novanta minuti può succedere di tutto. In bocca al lupo per la Fiorentina, è difficile dire chi potrà vincere, speriamo vinca la Fiorentina ovviamente. Tre finaliste italiane? Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni, ma non siamo ancora quelli che eravamo 20 anni fa. Le tre finali sono una cosa positiva anche perché le tre squadre hanno diversi giocatori italiani. Stasera insieme ai ragazzi in ritiro guarderemo la finale della Fiorentina”.