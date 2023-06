Bruno Conti Jr, chi è il figlio di Daniele Conti?

Daniele Conti si è messo in mostra per anni con la maglia del Cagliari e ora è il figlio Bruno a portare avanti la tradizione di famiglia.

Il sogno di ogni famiglia è vedere i figli che portano avanti la tradizione dei propri padri, ma con i Conti ormai siamo già alla terza generazione. Nonno Bruno ha saputo vincere da protagonista il Mondiale 1982 con l’Italia, papà Daniele è diventato un mito a Cagliari e ora fate largo a Bruno Jr.

Bruno Conti Senior è stata una delle migliori ali d’attacco della storia del calcio italiano. A Roma ha ricoperto qualsiasi ruolo, da giocatore a dirigente e anche allenatore per un breve periodo. Per questo motivo per suo figlio Daniele non era per nulla semplice rimanere in giallorosso, motivo per il quale dopo il settore giovanile, scelse Cagliari.

Innamorarsi della Sardegna è la cosa più semplice di questo mondo, ma il legame tra Conti e il popolo sardo è stato straordinario. Un idolo assoluto che è stato apprezzato e amato dalla tifoseria permettendogli di giocare sull’isola per ben 434 partite dal 1999 fino al 2015.

Fu davvero emozionante il suo ritiro dal mondo del calcio, purtroppo avvenuto nel 2014-15, anno in cui i rossoblu retrocedettero in Serie B. Questo però non ha rovinato la festa per il “Conti Day”, la partita del suo addio dove erano presenti tutti i grandi della storia del Cagliari.

Già Daniele è stato dunque il figlio di un grande calciatore e ha saputo proseguire questa grande tradizione nel migliore dei mondi, ma Bruno Jr come si sta comportando?

Bruno Conti Jr in che squadra gioca?

Vivendo in Sardegna per tutta la sua infanzia e adolescenza, Bruno Conti ha avuto modo di entrare ben presto nelle giovanili del Cagliari. Un cognome, e un nome, così impegnativo lo hanno spesso penalizzato, come lui stesso ha raccontato ai microfoni di tuttocagliari.net, ma con il duro lavoro ha saputo crescere e ottenere ottimi risultati.

Il suo ruolo è quello di centrocampista abile nel lanciare e servire i compagni. Per questo motivo già nelle giovanili rossoblu giocava sia da regista davanti alla difesa che da trequartista per ispirare le punte. Furono ben cinque i gol segnati in due anni con la Primavera e per questo motivo nel 2022 fu il Verona ad acquistarlo.

Il ragazzo era ancora troppo inesperto, per questo motivo gli scaligeri decisero di prestarlo per una stagione in Serie C al Mantova. La stagione dei lombardi è stato un completo disastro, con culminata con la retrocessione in Serie D dopo il playout contro l’Albinoleffe.

Bruno Conti infortunio

Conti ha giocato pochissimo e solo nel finale di stagione, totalizzando quattro presenze, le prime tra i professionisti. A destabilizzare il suo campionato ci ha pensato un grave infortunio che ha rimediato già all’inizio della stagione scorsa. Ad agosto infatti ha dovuto alzare bandiera bianca per farsi operare al tendine.

Il ragazzo ha confessato che questo problema lo aveva condizionato già da diverso tempo ed era arrivato il momento per lui di farsi operare. A fine anno il centrocampista tornerà a Verona e vedremo come proseguirà la sua carriera, con la classe nel piede destro che è sempre un marchio di fabbrica di “casa Conti”.