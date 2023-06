Ancelotti, pronto il regalo del Real Madrid: si tratta di un top player

Il Real Madrid, dopo una stagione non proprio brillantissima, vuole fare un grande regalo ad Ancelotti; vediamo di chi si tratta

La stagione del Real Madrid è stata positiva ma non come ci si aspetta da un club con quella qualità; le Merengues, in Liga, non sono riusciti a tenere il passo del Barcellona mentre in Champions è arrivata una pesantissima sconfitta contro il Manchester City. A questo bisogna aggiungere l’addio di Benzema al termine della stagione; l’attaccante francese, uno dei più forti al mondo, ha lasciato un vuoto decisamente difficile da colmare.

Il Real Madrid, però, resta uno dei top club al mondo e allora è lecito aspettarsi una risposta (sul mercato) decisamente forte per presentarsi, ai nastri di partenza della prossima stagione, con i favori del pronostico. Ecco perché il club spagnolo è destinato ad essere protagonista nel corso del mercato estivo. Tra i possibili obiettivi troviamo un terzino sinistro che possa andare a rinforzare quella specifica zona del campo.

Stando a quanto riferisce Marca, il Real Madrid sarebbe particolarmente interessato ad Alphonso Davies; il terzino del Bayern Monaco ha chiuso la stagione con tre gol e otto assist. Numeri importanti e che danno una dimensione piuttosto chiara della qualità del classe 2000; siamo di fronte ad un giocatore di grande valore, abile in fase di spinta e che rappresenta una soluzione offensiva importante all’interno della partita. Ecco perché, all’occorrenza, può essere impiegato anche come esterno offensivo; una duttilità tattica da tenere in considerazione all’interno di una partita.

Real Madrid, obiettivo Davies: il piano per regalare il terzino ad Ancelotti

Come detto, dunque, il Real Madrid vuole essere grande protagonista in questa sessione estiva di mercato; l’obiettivo è arrivare all’inizio della prossima stagione con una rosa in grado di competere per la Liga e per la Champions League. Alphonso Davies sembra essere uno degli obiettivi di mercato per il Real Madrid.

Trattativa per nulla semplice ma, stando a quanto riportato da Defensa Central, il club spagnolo sembra avere una strategia piuttosto precisa per andare a convincere il Bayern Monaco. Il piano dovrebbe essere quello di inserire nella trattativa Ferland Mendy; il terzino francese potrebbe essere il grande sacrificato per arrivare ad Alphonso Davies.

Una situazione di mercato da monitorare con estrema attenzione; il Real Madrid vuole ripartire vuole farlo da protagonista. Diverse le operazioni di mercato da portare a termine con il sostituto di Benzema in cima alle priorità; per quanto concerne il terzino sinistro possibile trattativa con il Bayern per Alphonso Davies. Non ci resta che aspettare per capire come si evolverà questa situazione.