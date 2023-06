Torna alla Juventus e Milan battuto: scelto il dopo Di Maria

Angel Di Maria lascerà la Juve dopo una sola stagione: il club bianconero è a caccia del sostituto in vista del mercato estivo

La Juventus chiude con una vittoria il suo campionato, ma non basta per superare la Roma in classifica e staccare il pass per il piazzamento in Europa League.

Alla fine dopo una stagione a dir poco turbolenta è solo Conference per la squadra di Allegri, al netto delle decisioni della Uefa che potrebbe escludere i bianconeri dalle coppe internazionali il prossimo anno dopo le note vicende giudiziarie extra campo. Alla ‘Dacia Arena’ si è consumata la notte degli addii: Rabiot e Di Maria saluteranno la Juve, mentre nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Massimiliano Allegri in panchina. Intanto la società si affida a Manna sul mercato, in attesa di sbloccare la situazione per Giuntoli per la poltrona di nuovo Direttore sportivo. Alla Continassa si inizia a programmare il futuro, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe sacrificare qualche stella per ridurre i costi e puntare sulla linea verde vista la mancata partecipazione alla prossima Champions League. Per rimpiazzare Rabiot si pensa a Frattesi e Koopmeiners, anche se Sassuolo e Atalanta valutano a peso d’oro i loro gioielli.

Calciomercato Juventus, rispunta Orsolini dopo l’addio di Di Maria

Per coprire il vuoto lasciato da Di Maria, invece, l’ultima idea porta a Riccardo Orsolini, autore quest’anno della sua migliore stagione in carriera a livello di rendimento e numeri.

Ben 11 reti e 4 assist a referto per il fantasista del Bologna, che ha attirato inevitabilmente l’interesse di diverse big sul mercato. Milan, Lazio, Fiorentina e Torino hanno messo gli occhi sul classe ’97, con la Juve che si aggiunge al lotto delle pretendenti per rimpiazzare il ‘Fideo’ sulla trequarti come scrive ‘Tuttosport’. Per Orsolini si tratterebbe di un ritorno, anche se in passato non ha mai vestito la maglia bianconera. Prestito ad Ascoli, successivamente il passaggio all’Atalanta, prima dell’avventura a Bologna con il trasferimento finito anche sotto la lente d’ingrandimento della Procura nell’inchiesta Prisma. Non è la prima volta che il profilo di Orsolini torna d’attualità alla Continassa, con la Juventus che potrebbe sfruttare il contratto in scadenza tra un anno del giocatore: senza rinnovo, il 26enne mancino si libererebbe a un prezzo più abbordabile. Il post Di Maria è già iniziato sotto la Mole.