Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 5 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 5 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con l’addio di Zlatan Ibrahimovic: “Il saluto del Re“. Ibra in lacrime, lascia il calcio a 41 anni: “Resterò milanista per sempre“. Lukaku dice no al Chelsea e punta a una maglia col City: “Voglio l’Inter“. Festa scudetto: “Napoli all’Italiano“, De Laurentiis punge Spalletti e va all’assalto del tecnico viola”. Juve solo Conference, Allegri e il futuro: “Ora vado al mare”. Dybala porta la Roma in Europa League insieme all’Atalanta.

“La dote di Paulo“, il Corriere dello Sport dà spazio alla rete decisiva di Dybala che trascina la Roma in Europa League. L’argentino manda la Juve in Conference, alla squadra di Allegri non basta la vittoria di Udinese. Napoli, festa tricolore con Osi e Cholito: “Il ballo dei campioni“. Ibra da brividi: “Dico ciao al calcio“. Spareggio salvezza tra Verona e Spezia.

Tuttosport dedica la prima pagina alla festa scudetto del Napoli: “Napule è tre culure“, i partenopei campioni d’Italia festeggiano con il trionfo in campionato al ‘Maradona’. “Juve-Allegri, alta tensione“, il tecnico nervoso: “Ora vado in vacanza, sarà Calvo a programmare”. Toro-Juric, avanti insieme: positivo il vertice tra Cairo e il tecnico a Milano.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 5 giugno 2023

Il saluto del Real Madrid a Karim Benzema: “Adios y gracias“, titola il quotidiano AS. Il Pallone d’Oro segna il suo ultimo gol e lascia i ‘Blancos’ nel match contro l’Athletic Bilbao: lo aspetta l’Arabia Saudita. In Francia, L’Equipe apre con il pressing del PSG per portare Nagelsmann in panchina: “La grande offensive“, il tecnico tedesco adesso è in pole, con lui potrebbe arrivare anche Henry.