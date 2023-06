Nazionale a tinte romaniste: abbraccio Pellegrini-De Rossi. E Lorenzo parla con Frattesi | CM.IT

Daniele De Rossi all’intitolazione del campo 3 a Vialli abbraccia tutti: da Pellegrini a Retegui, con cui si ferma per un colloquio. Poi le due coppie in allenamento

Dopo la fine del campionato, la Nazionale si è subito riunita al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, dove oggi c’è stata la cerimonia di intitolazione del campo 3 a Gianluca Vialli. Un momento toccante alla presenza di tutta la squadra, oltre che di Malagò e Gravina. C’era anche Daniele De Rossi, ovviamente padrone di casa da queste parti e super gradito. L’ex allenatore della Spal ha abbracciato calorosamente tutti, ma in particolare Lorenzo Pellegrini. Da capitano a capitano, in un momento difficile come quello del post-Budapest.

Un contatto sentito quello tra i due. Ieri De Rossi ha avuto anche un colloquio con lo stesso Mourinho, ha provato anche lui a chiedergli della permanenza. Poi DDR si è intrattenuto a lungo con Mateo Retegui, con cui condivide i trascorsi al Boca Juniors. L’attaccante oriundo si è presentato alla cerimonia con l’immancabile mate, ha parlato per diversi secondi con De Rossi, sempre disponibile e affettuoso con tutti. Poi è stato il momento dell’allenamento, con due ‘coppie’ curiose nel riscaldamento. La prima è Immobile e Retegui, che per la prima volta si ritrovano insieme: i due lotteranno per una maglia da titolare per la Final Four di Nations League in programma il 15 e 18 giugno in Olanda. L’occasione per prendere confidenza tra loro.

L’altra è invece Pellegrini con Davide Frattesi, amici e romani, anzi romanisti. La pista per un ritorno in giallorosso si è decisamente raffreddata per il centrocampista del Sassuolo, ma il legame con la città e i colori romanisti ovviamente resta. In cuor suo magari ci spera ancora, ma le condizioni per tornare a Trigoria non ci sono al momento. Su di lui c’è soprattutto la Juventus, con l’Inter a osservare e soprattutto alcuni club esteri. Al momento della reunion bell’abbraccio anche tra Frattesi e Gatti.