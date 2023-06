Fantacalcio, i portieri da confermare e bocciare per la prossima stagione: cosa fare all’asta

Fantacalcio, quali portieri confermare e bocciare per la prossima stagione: ecco come muoversi per la prossima asta

La stagione di Serie A si è appena conclusa e con lei anche il Fantacalcio, ma così come le squadre si sono già proiettate per il prossimo campionato, attraverso quelli che saranno i colpi del mercato estivo, anche per il fantasy game è già il momento di proiettarsi verso l’asta che verrà.

Ogni annata ci offre insegnamenti importanti e ci permette un’analisi lucida di squadre, calciatori, moduli e voti. E’ con l’esperienza ed un pizzico di fortuna che sarà possibile costruire la miglior rosa disponibile per puntare al successo.

Tra i ruoli più sottovalutati durante l’asta estiva c’è sicuramente quello del portiere. Un errore da non fare, specie se si sfrutta il modificatore difesa o l’imbattibilità, senza dimenticare la possibilità di un rigore parato. Una serie di bonus utili per portare a casa la vittoria finale.

Fantacalcio, i portieri su cui puntare ancora

Come detto, il ruolo del portiere non va messo in secondo piano al Fantacalcio, ma quali sono i nomi sui quali poter fare ancora affidamento in vista della prossima asta? Li analizziamo insieme, cercando di anticipare anche le possibili mosse di mercato.

Dopo una prima parte stagione difficile, per via di un lungo infortunio, Mike Maignan è tornato in campo mostrando a tutti, ancora una volta, il suo livello. Sarà lui il portiere migliore da acquistare al Fantacalcio. Una garanzia è Szczesny, ad un passo dal rinnovo ufficiale con la Juventus e nome di assoluta affidabilità.

Il migliore in questo campionato è stato Provedel, oltre 20 clean sheet per l’estremo difensore della Lazio, che dovrà essere tenuto in considerazione anche per il prossimo anno. Il portiere Campione d’Italia è stato Alex Meret e, in caso di permanenza al Napoli, sarà sicuramente considerato uno dei top di reparto. Non sarà da meno Onana, anche lui, però, non è così certo di restare all’Inter.

Nomi da tenere d’occhio saranno anche quelli di Carnesecchi e Vicario. Il primo potrebbe diventare il punto di riferimento tra i pali dell’Atalanta, mentre il secondo è ricercatissimo sul mercato. Saranno nomi da monitorare durante l’estate, per capire come muoversi all’asta del Fantacalcio. Menzione anche a Di Gregorio, tra le scelte più interessanti come low cost.

I portieri da evitare all’asta

Bonus, ma anche malus al Fantacalcio per colpa dei portieri. Bisognerà evitare ad ogni costo un numero esorbitate di gol subiti e voti negativi che potrebbero compromettere il risultato finale di ogni singola giornata. Ecco i nomi sui quali non faremmo affidamento.

Tra le big, il primo che rimbalza alla mente è sicuramente quello di Juan Musso. Stagione deludente e futuro in bilico all’Atalanta. Potrebbe diventare un colpo a basso costo, in caso di permanenza in Serie A, ma non ci spendete una fortuna. Non è stato particolarmente affidabile neanche Rui Patricio in questa stagione ed il suo futuro non è così sicuro tra i pali della Roma. Da prendere solo se si vuole costruire un reparto con un costo basso.

Terracciano resterà a Firenze, ma se dovesse rimanere il titolare, noi lo terremmo in considerazione solo come riserva. Troppi i gol subiti da Consigli in questo campionato, lui come Ochoa, in caso di permanenza a Salerno, sono profili validi solo in leghe molto numerose. Subire più di 60 gol in un campionato, equivale ad un malus costante.