“C’è bisogno di un nuovo portiere”: Szczesny in bilico

Il futuro di Wojciech Szczesny potrebbe essere lontano dalla Juventus: il club ha esercitato la clausola per trattenerlo fino al 2025, ma occhio alle sirene estere

Potrebbe essere lontano da Torino il futuro di Wojciech Szczesny: la Juventus, infatti, potrebbe prendere in considerazione offerte interessanti per l’estremo difensore polacco.

La clausola esercitata nelle scorse ore ha prolungato fino al 2025 il contratto che lega Wojciech Szczesny alla Juventus. Nonostante ciò, il portiere ex Roma ed Arsenal potrebbe non essere incedibile per la Juventus. Il club bianconero, infatti, potrebbe prendere in considerazione di lasciar partire l’estremo difensore polacco a fronte di una offerta convincente dal punto di vista economico.

Un’offerta interessante che potrebbe arrivare dalla Premier League, dove il Manchester United probabilmente andrà a caccia di un nuovo portiere. Ne ha parlato anche Roy Keane, ex bandiera dei Red Devils il quale dopo la sconfitta nella finale di FA Cup contro i rivali del Manchester City per 2-1 ha ribadito come lo United abbia “bisogno di un nuovo portiere”. La prestazione di De Gea, attuale titolare dei pali, non ha convinto, con errori su entrambi i gol dei Citizens.

Calciomercato Juventus, possibil sirene inglesi per Szczesny

Il profilo di Wojciech Szczesny potrebbe fare proprio al caso del Manchester United: per fargli lasciare la Continassa potrebbe “bastare” un’offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro, con i bianconeri che a quel punto andrebbero con decisione su un profilo giovane, dando fiducia a Mattia Perin.

Per il futuro dei pali bianconeri, nel mirino ci sono due giovani italiani di grande valore, ovvero Carnesecchi e Vicario, rispettivamente di proprietà di Atalanta ed Empoli. Favorito il primo, reduce dall’esperienza con la Cremonese: per ingaggiarlo, la Juventus potrebbe addirittura essere disposta a sacrificare Miretti, tra i giovani esplosi quest’anno sotto la gestione tecnica targata Massimiliano Allegri.

Molto dipenderà anche dalle decisioni che arriveranno dalla Uefa sulla società bianconera, che con la vittoria di Udine ha chiuso il campionato al settimo posto, ottenendo il diritto a partecipare alla prossima Conference. La partecipazione o meno alle coppe potrebbe orientare la decisione dello stesso Szczesny sul proprio futuro in bianconero.