Fantacalcio, i difensori da confermare e bocciare per la prossima stagione: cosa fare all’asta

Fantacalcio, quali sono i difensori sui quali continuare a puntare e quali invece da evitare per la prossima stagione? Ecco i nomi per l’asta

E’ tempo di tirare le somme per la Serie A, come per il Fantacalcio. Archiviata anche la 38a giornata, si è quasi definitivamente chiusa la stagione 2022/2023, in attesa dello spareggio tra Verona e Spezia che determinerà l’ultima delle tre retrocesse dopo Cremonese e Sampdoria.

C’è chi al Fantacalcio ha vissuto una stagione da 10 come quella del Napoli, chi è stato falciato dalla sfortuna e chi, invece, ha semplicemente sbagliato ogni scelta possibile, ritrovandosi a competere solo per gli ultimissimi posti in classifica.

Tra i vincitori ed i vinti, ci sono sicuramente fantallenatori che hanno costruito perfettamente o, al contrario, con una serie di errori, il proprio reparto difensivo. Tra gol inaspettati, voti alti per il modificatore o espulsioni, autogol e pagelle horror, anche questo campionato ha lasciato degli insegnamenti per un reparto non sempre valutato con il giusto peso.

Fantacalcio, i difensori su cui puntare alla prossima asta

Il calciomercato sarà fondamentale per capire quali saranno i nomi da tenere in considerazione per il prossimo anno, tra addii, nuovi arrivi e conferme. Ad oggi, però, possiamo fare una prima analisi basandoci su quanto visto nelle 38 giornate di questa stagione.

E’ stato un’annata deludente per quasi tutti i top di reparto e non sono mancate le sorprese. Il miglior difensore per rendimento è stato Carlos Augusto, il cui futuro sarà determinante per capire come muoversi. In caso di permanenza al Monza è da prendere senza dubbi, una sua cessione cambierà valutazione a seconda della destinazione.

Dimarco sarà il grande top della prossima asta, lui come Theo Hernandez, reduce da un campionato più deludente, avranno l’attenzione maggiore dei fantallenatori in fase d’asta. Le certezze rispondono ai nomi di Danilo e Di Lorenzo, sempre presenti e con medie molto alte. Per Kim tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno al Napoli.

Bene anche Romagnoli, Bremer e Smalling, utili soprattutto per il modificatore e con qualche gol all’attivo che aiuta i Fantallenatori. Posch ha dimostrato di essere pronto per diventare un trascinatore della vostra difesa, per Baschirotto, grande sorpresa dell’anno, restiamo dell’idea che rientri ancora a far parte di una fascia non di primissimo piano.

I difensori poco affidabili: chi non prendere all’asta

Sarebbe troppo semplice nominare una serie di centrali difensivi delle squadre retrocesse o che hanno chiuso la stagione con zero gol all’attivo. In questo caso, dunque, vi faremo anche qualche nome di profili che hanno deluso e sui quali evitare di spendere cifre astronomiche.

Da Dumfries ad Ibañez, passando per Toloi, Djimsiti, Igor e Lazzari. Nomi di esterni e centrali di difesa che non hanno saputo rispettare le attese (vedi l’olandese in casa Inter) o che hanno affrontato una fase di calo (i due uomini dell’Atalanta) o che infine non hanno giovato del gioco dei propri allenatori (come il brasiliano della Viola o il terzino biancoceleste).

Dubbi anche sulle difese di Sassuolo e Monza (Carlos Augusto a parte), che hanno concesso fin troppo in questo campionato, andando a depotenziare il valore dei giocatori, in visa della prossima asta. Consigliamo di puntare su profili differenti, anche per i lowcost.