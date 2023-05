Napoli nel giorno del Giro, i tifosi: “Spalletti e Kim? Non abbiamo paura”

Napoli dall’azzurro si tinge per un giorno di rosa per il Giro d’Italia, ma i tifosi guardano già al futuro di Spalletti e Kim

Sono giorni all’insegna del grande sport in quel di Napoli. Dopo aver conquistato lo scudetto ed essersi tinta d’azzurro, la città, per un giorno, si è colorata di rosa visto l’arrivo del Giro d’Italia.

La sesta frazione della corsa rosa, partita e conclusa nel capoluogo partenopeo, è stata vinta dal danese Mads Pedersen e per l’occasione le telecamere di Tv Play non potevano non essere presenti. Tanti ancora i tifosi azzurri che hanno voluto riversarsi nelle piazze e nelle strade per ammirare i corridori ed assistere ad una competizione che da sempre trascina e appassiona migliaia di italiani. Il norvegese Leknessund resta maglia rosa (oltre che maglia bianca di miglior giovane).

Napoli, futuro Spalletti: “Fiducia nel presidente”

E per gli inviati di Tv Play stata occasione per parlare con alcuni tifosi, che hanno voluto essere presenti in occasione della tappa.

“Tra calcio e Giro d’Italia potremmo dire che Napoli è la capitale d’Italia. Abbiamo festeggiato ovunque, speriamo sia il primo di una lunga serie” il commento dei tifosi. E in merito al futuro, da Spalletti a Kim, fino ai possibili nuovi acquisti, i supporters azzurri si dicono fiduciosi: “Abbiamo fiducia nel presidente. Spalletti via? Non abbiamo paura, abbiamo fiducia. Kim al Manchester United? Lui è già fortissimo, ma restare a Napoli potrebbe fargli solo benissimo. C’è tempo quindici giorni per esercitare la clausola, ma De Laurentiis probabilmente staccherà il telefono”. Infine sulla possibilità di conquistare la Champions: “Non credo servano nomi altisonanti, meglio fare un buon lavoro di scouting. L’affare Kvaratskhelia lo testimonia” afferma un tifoso.