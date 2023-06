Cristiano Ronaldo ricambia squadra: un club a sorpresa su CR7

L’avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia potrebbe già essere finita; sul portoghese, infatti, è forte l’interesse di un club a sorpresa

Uno dei giocatori più forti al mondo è, senza ombra di dubbio, Cristiano Ronaldo; il portoghese ha avuto una carriera straordinaria con una parentesi anche in Italia dove ha vestito la maglia della Juventus.

In bianconero, forse, ha vissuto l’ultima grande stagione considerando l’esperienza (non proprio positiva) al Manchester United terminata nel peggior modo possibile. Al termine del Mondiale, grande delusione per il portoghese considerando l’eliminazione contro il Marocco, CR7 ha deciso di cambiare aria e lasciare l’Europa. Il suo passaggio all’Al Nassr è ha fatto molto rumore visto l’impatto mediatico che ha un giocatore come Cristiano Ronaldo.

Dal punto di vista realizzativo, il portoghese ha subito lasciato il segno con quattordici gol in sedici partite; una media straordinaria per Cristiano Ronaldo che conferma di essere uno dei migliori goleador presenti nella storia del calcio. La sua avventura in Arabia, però, non è caratterizzata solo da gol e prestazioni di altissimo livello; l’ex Juventus, infatti, è finito al centro di diverse polemiche con il giocatore criticato anche dai propri tifosi.

Ronaldo non è abituato ad essere criticato e, anche per questo, il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Al Nassr; il giocatore, nonostante una carta d’identità non più giovanissima, ha ancora diversi ammiratori e uno di questi sembra molto interessato al portoghese.

Cristiano Ronaldo e l’interesse dagli Stati Uniti: ecco chi lo vuole

Fino a quando non avrà appeso gli scarpini al chiodo, Cristiano Ronaldo sarà un giocatore decisamente appetibile; impossibile non farsi attrarre da uno dei migliori calciatori al mondo che, oltre all’impatto relativo al campo, è fondamentale anche dal punto di vista mediatico.

Il portoghese, come detto, potrebbe lasciare l’Al Nassr; sul giocatore, stando a quanto riportato dal giornalista Gerardo Velázquez de León, sembra essere forte l’interesse del Los Angeles FC. Parliamo della MLS, un campionato in costante crescita e che potrebbe fare un salto di qualità notevole con l’ingaggio di Cristiano Ronaldo; il portoghese, infatti, accenderebbe ulteriormente il riflettori sul campionato americano portando un numero notevole di nuovi appassionati.

Da un punto di vista economico siamo di fronte ad un club che ha le possibilità per convincere Cristiano Ronaldo; per quanto riguarda l’aspetto puramente tecnico, invece, il portoghese sembra avere ancora i mezzi per poter essere decisivo in un campionato in costante crescita come la MLS. Al momento, però, si tratta di una semplice ipotesi; non ci resta che aspettare per capire quale potrà essere il futuro di Cristiano Ronaldo, giocatore che non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo ma vuole essere ancora decisivo.