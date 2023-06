City-Inter, Istanbul si prepara ad accogliere l’Europa: ecco il programma

Manca sempre meno alla finalissima di Champions League fra il City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi: andiamo a scoprire il programma insieme

Ci siamo, manca sempre meno alla finalissima di Champions League fra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Inter di Simone Inzaghi.

Istanbul è pronta a ricevere squadre, tifosi e addetti ai lavori e in questa settimana sarà davvero il centro, il fulcro del calcio europeo e mondiale. Lo stadio che accoglierà le due compagini che si contenderanno la vittoria della Champions League è l’Ataturk quello che, 18 anni fa, ha visto il Milan soccombere ai calci di rigore contro il Liverpool di Rafa Benitez nella clamorosa rimonta dei Reds che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi del Diavolo. Stavolta tocca all’Inter, l’altra sponda del Naviglio, che deve scalare la montagna raffigurata dalla squadra di Pep Guardiola, un vero e proprio spauracchio per i nerazzurri, ma non solo visto che il club di Premier League ha già trionfato sia in campionato che in FA Cup ed è, per valori e vittorie, a tutti gli effetti probabilmente la squadra più forte del mondo in questo momento.

City-Inter, Istanbul accoglie la Champions: il programma

Oltre alle aree per i fan nei pressi dello stadio, Istanbul, senza dubbio una delle città più belle del mondo, è pronta a mostrare le sue bellezze al resto d’Europa con i suoi lati, europeo e asiatico, da sempre affascinanti e che saranno caratteristici anche nei giorni di avvicinamento alla sfida. Poi ci sono le squadre con gli appuntamenti della vigilia. L’Inter di Simone Inzaghi si allenerà alle 17 ora italiana, una sessione di allenamento che sarà completamente aperta ai media, e che seguirà la conferenza stampa dell’ex allenatore dalla Lazio affiancato da tre giocatori della sua rosa.

Poi sarà il momento del Manchester City. I Citizens si alleneranno alle 19 ora italiana e la conferenza inizierà alle nostre 18:15. Poi ci saranno gli appuntamenti in giro per la città, le celebrità, gli ex giocatori, i tifosi che si muoveranno da tutto il mondo. Insomma, Istanbul è pronta a ricevere la finalissima di Champions League, e voi?