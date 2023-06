PAGELLE & TABELLINO Napoli-Sampdoria 2-0: lacrime di Quagliarella, Simeone per Diego

Le lacrime di Quagliarella e la grande festa azzurra nel pre-gara. Primo tempo 0-0, la sblocca il solito Osimhen

PAGELLE NAPOLI

Meret 6.5 – Solo un’uscita da registrare nel primo tempo, bene su Malagrida nella ripresa

Di Lorenzo 6 – Qualche buona giocata in asse con Elmas che regala spazi in area

Rrahmani 6 – Segue Quagliarella, in un primo tempo di gestione

Ostigard 6 – Segue Gabbiadini senza particolari patemi

Mario Rui 6.5 – Si diverte in asse con Kvara, inserendosi negli spazi aperti da Zielisnki (77′ Olivera sv)

Anguissa 6.5 – Nel possesso palla bulgaro del Napoli, si alterna in regia con Lobotka (79′ Demme sv)

Lobotka 6.5 – Si fa vedere ogni momento possibile, scaricano sul suo destro ogni pallone ed i compagni se lo ritrovano pulito

Zielinski 6 – Si diverte e non fa nulla per nasconderlo: gioca di fino, cerca sempre il tocco (68′ Gaetano 6.5 – Entra benissimo, sfiorando il gol in due circostanze: peccato, esce poco dopo per infortunio)

Elmas 6 – Esterno alto a destra, si divide bene con Di Lorenzo i compiti tattici di una gara semplice (68′ Raspadori – Si iscrive alla corsa della ricerca del raddoppio, mettendoci qualità)

Osimhen 7 – Il titolo di capocannoniere già acquisito lo tranquillizza ed è meno leone del solito. Si procura, però, il rigore e lo mette anche dentro per il vantaggio azzurro (77′ Simeone 8 – Entra, fa un gol meraviglioso e mostra al Maradona la dieci che fu di Diego. Tutto bellissimo)

Kvaratskhelia 6 – Vuole trovare il gol: gli manca da tanto e ci prova in diverse circostanze

All. Spalletti 7 – Il suo saluto da Napoli è commovente: ha portato calcio ed amore. Ha vinto per questo

PAGELLE SAMPDORIA

Turk – Qualche uscita nel primo tempo: non può nulla sul rigore di Osimhen, salva il risultato poco dopo, ma non può nulla sul missile di Simeone

Murru – Si impegna a limitare Elmas e quando prova a chiudere su Osimhen procura il rigore

Amione – Lotta su Osimhen e qualche volta ne esce anche vincitore: poi scema il rendimento

Gunter 6 – Si divide tra Osimhen e le uscite su Kvara (46′ Malagrida 6 – Si fa vedere per qualche buono scatto)

Augello 6 – Si impegna a trovare le contromisure alle avanzate del Napoli

Rincon 5.5 – Fare legna sul giro palla del Napoli è complesso: trova la formula più semplice, abbassarsi. Si fa tutto più complesso nella ripresa (89′ Segovia sv)

Paoletti 5 – Segue Rincon e non sfigura nel lavoro difensivo: dopo il gol del Napoli è solo uno schiacciarsi sulla linea

Zanoli 6- Tosta andare a prendere Kvara, ci prova e non sempre ci riesce. Ci tiene a tornare a Napoli e non sfigura

Leris 5 – Prova a rifinire, ma ci mette qualche buona corsa solitaria e poco altro

Quagliarella 6 – Pochissime palle giocabili nel primo tempo. Così nella ripresa. Conta zero: sono stupende le sue lacrime prima e dopo la gara, l’omaggio interminabile della sua Napoli. Salutare così la Serie A per un attaccante immenso: con il giusto tributo

Gabbiadini 5 – Stesso giudizio di Quagliarella: nella ripresa si fa notare per opporsi una conclusione di Raspadori (89′ Ivanovic sv)

All. Stankovic 5 – Lascia la Samp, non è stato facile. Ci ha provato ed ha fatto esperienza

PAGELLA ARBITRO

Feliciani 6 – Gara semplice da gestire