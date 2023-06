Messaggio d’addio, i tifosi non ci stanno

Messaggio che sa di addio alla fine della stagione, ma i tifosi non ci stanno: le reazioni sui social

La Salernitana chiude la stagione con una sconfitta contro la Cremonese, ma con una salvezza conquistata con largo anticipo.

Merito dell’arrivo di Paulo Sousa, che ha collezionato ottimi risultati alla guida dei campani, ma anche di alcuni elementi chiave della rosa dei granata. Tra loro anche Pasquale Mazzocchi. L’esterno, che ha conquistato anche la Nazionale azzurra, ha lanciato un messaggio che sa d’addio. Sulle sue tracce ci sono Milan e Juventus e non è esclusa quindi una sua partenza nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Le parole del giocatore non sono però piaciute ad alcuni tifosi salernitani. In risposta al suo post Instagram, non sono mancati commenti di delusione e di critica. “Credo che essendo sotto contratto, avresti potuto aspettare la cessione prima di fare i ringraziamenti e salutare tutti. Anche per una forma di rispetto verso la proprietà” scrive un tifoso granata. Gli fa eco un altro supporter: “Certe dichiarazioni si fanno a contratti firmati e quando la squadra che detiene il tuo cartellino è soddisfatta della proposta”. Aggiunge un altro: “La maglia resta, tutti vanno. Grazie e arrivederci”. Chi invece minimizza e dice: “Ce ne faremo una ragione”. Chi invece non nasconde la delusione e supplica: “Non te ne andare”.