La Curva Sud si schiera con Pioli: il messaggio a Cardinale

Nel corso del primo tempo di Milan-Verona, è stato esposto uno striscione, da parte dei tifosi. Ecco il messaggio

C’è anche Gerry Cardinale – come scritto a Calciomercato.it – ad assistere all’ultima partita di campionato del Milan. Sarà l’occasione per il numero uno di RedBird per incontrare la squadra e ovviamente Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli per fare il punto della situazione.

Verrà, chiaramente, fatto un bilancio su quanto successo e si guarderà al futuro. Il tecnico, anche ieri in conferenza stampa, ha chiesto rinforzi, ha chiesto giocatori forti e intelligenti per avere un Milan competitivo sia in Serie A che in Champions League.

Una richiesta che stasera, nel corso del match contro il Verona, è arrivata anche dalla CurvaSud: “Un altro anno è passato, è ora di mercato. Società vogliamo il salto di qualità”. Anche i tifosi, dunque, chiedono rinforzi per tornare a vincere