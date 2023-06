Il popolo giallorosso ringrazia la Roma: quattro striscioni da brividi e il messaggio a Taylor

I tifosi della Roma hanno omaggiato la squadra tra applausi e striscioni all’Olimpico. Fischi per Wijnaldum

La Roma affronta lo Spezia nella sua ultima partita stagionale, con l’amore dei 62242 dell’Olimpico e del 33esimo sold out dell’anno. Numeri incredibili per i giallorossi, alla prima dopo la batosta della finale persa a Budapest col Siviglia.

Ma i torti arbitrali subiti e il clima creato da Mourinho – che non è in panchina per squalifica – ha compattato ancora di più l’ambiente e così oggi i fischi sono stati solo per Gini Wijnaldum. I tifosi non gli hanno perdonato il pessimo ingresso in campo mercoledì e alcuni atteggiamenti: oggi saluterà con un velo di tristezza. Ma per tutti gli altri solo ed esclusivamente applausi. Non solo, perché all’Olimpico stasera sono apparsi ben quattro striscioni di ringraziamento.

Il primo in Curva Sud: “145 minuti di battaglia avete onorato Roma e la nostra maglia. Grazie di tutto ragazzi”. Gli altri due in Tribuna Tevere: “Non c’è sconfitta che possa salfire la nostra fede… Forza Roma nostra” e “31-5-23 Mancò il rigore non il valore, Grazie ragazzi l’avete onorata”. E l’ultimo ancora in Sud: “Il mister e i giocatori portano la croce AS Roma. Insieme a noi… fuori la voce!” In Curva anche il ricordo di Antonio De Falchi. Infine il messaggio all’arbitro di Budapest:“Taylor fucking shame”.