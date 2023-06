HIGHLIGHTS | Spareggio per la salvezza: Atalanta e Roma in Europa League

È ufficialmente terminato il campionato di Serie A 2022/23: ecco tutti i risultati della serata. L’esito della corsa salvezza

Dopo i festeggiamenti del Napoli per lo scudetto vinto la 38esima ed ultima giornata di Serie A sposta il tiro sulle cinque gare restanti di oggi ed in particolar modo su quanto accaduto a San Siro e all’Olimpico.

Sull’asse Roma-Milano si decidono infatti le sorti di una sentitissima lotta salvezza, con protagoniste il Verona contro i rossoneri e lo Spezia in casa dei giallorossi di Mourinho. Una serata che ha regalato tensioni, gol, spettacolo e tantissima incertezza fino alla fine, oltre ad uno spareggio per decidere chi rimarrà in Serie A che dovranno giocare proprio Spezia e Verona.

I liguri hanno perso per 2-1 in casa della Roma in virtù del gol nel finale su calcio di rigore di Dybala in rimonta. Una doppietta di Leao stende invece gli scaligeri nel 3-1 di San Siro che ha premiato la compagine allenata da Stefano Pioli in grado di chiudere con un sorriso davanti al proprio pubblico.

Nelle altre gare è show per l’Atalanta che travolge il Monza per 5-2 con un super Koopmeiners autore di una tripletta, mentre a Lecce è Ferguson a regalare il 2-3 vincente del Bologna proprio all’ultimo respiro. Chiude il quadro il successo esterno della Juventus con un gol di Chiesa.

Atalanta-Monza 5-2 (12′,46′, 79′ Koopmeiners, 74′ Hojlund, 93′ Muriel; 51′ Colpani, 81′ Petagna)

Lecce-Bologna 2-3 (18′ Banda, 88′ Oudin; 58′ Arnautovic, 81′ Zirkzee, 97′ Ferguson)

Milan-Verona 3-1 (47′ Giroud, 85′, 92′ Leao; 72′ Faraoni)

Roma-Spezia 2-1 (5′ Nikolaou; 43′ Zalewski, 90′ Dybala)

Udinese-Juventus 0-1 (68′ Chiesa)

CLASSIFICA SERIE A: CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 90, Lazio 74, Inter 72, Milan 70, Atalanta 64, Roma 63, Juventus** 62, Fiorentina 56, Bologna 54, Torino 53, Monza 52, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Spezia 31, Hellas Verona 31, Cremonese 27, Sampdoria 19.

**Una partita in meno e dieci punti di penalizzazione