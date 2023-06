Donnarumma e Verratti come Messi: offerte irrinunciabili

Futuro incerto per Donnarumma e Verratti: anche gli italiani del Paris Saint-Germain nel mirino dei tifosi parigini

Un futuro tutto da decifrare quello di Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti: i due italiani in forza al Paris Saint-Germain non hanno vissuto con serenità l’atto finale della Ligue 1 contro il Clermont.

Non è un momento facile in casa Paris Saint-Germain dove si respira aria di smobilitazione. Già annunciato l’addio di Sergio Ramos, potrebbe lasciare anche Lionel Messi, ma non solo. Tutta da decifrare, infatti, la situazione degli italiani Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti.

La deludente stagione ormai ai titoli di coda, infatti, potrebbe portare il Paris Saint-Germain ad una vera e propria rivoluzione estiva. La compagine parigina si è congedata dal suo pubblico con una sconfitta interna per 3-2 contro il Clermont: non sono bastati i gol di Ramos e Mbappé per evitare una sconfitta interna che chiude nel peggiore dei modi una stagione sottotono.

Paris Saint-Germain, anche Donnarumma e Verratti ai saluti

Per Gigio Donnarumma ci sono diverse opzioni: il portiere classe ’99 ha altri tre anni di contratto col Paris Saint-Germain, ma ha diverse richieste. In primis quella del Manchester United, poi quelle del campionato saudita, possibile destinazione di Messi.

Potrebbe approdare nel calcio saudita, come riportato da ‘La Repubblica’, anche Marco Verratti. Il centrocampista ex Pescara gioca all’ombra della Torre Eiffel da undici anni, ha un contratto fino al 2026 con la società transalpina, ma anche per lui potrebbe essere giunto il momento di cambiare aria e casacca.

In questi undici anni, Marco Verratti ha giocato oltre 400 partite con la maglia del Psg che lo prelevò dal Pescara per la cifra di dodici milioni di euro beffando le squadre italiane interessate all’epoca, Juventus su tutte. Una pagina importante della sua carriera che potrebbe chiudersi.

Discorso diverso, almeno in parte, per Gigio Donnarumma: il portiere di origini partenopee è arrivato dal Milan due anni fa. Ora si trova davanti ad un bivio: provare ad affermarsi all’ombra della Torre Eiffel o cercare nuovi stimoli altrove, magari in Premier League dove ci sarebbe il Manchester United pronto ad accoglierlo a braccia aperte.