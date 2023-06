Addio al Psg per Ramos: è UFFICIALE

Il giocatore dice addio al club con cui ha vinto l’ultima Ligue: l’annuncio ufficiale è arrivato in serata

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio ufficiale del suo addio, dopo la conquista del titolo.

“Domani sarà un giorno speciale – afferma il calciatore sul proprio profilo Twitter ufficiale -, domani saluterò un’altra tappa della mia vita, arrivederci Psg. Non so in quanti posti posso dire di essermi sentito a casa, ma senza dubbio il Psg, i suoi tifosi e Parigi lo sono stati per me”, a scriverlo è Sergio Ramos, che saluta, dunque, la squadra francese, che la scorsa settimana ha conquistato la Ligue 1.

Domani, contro il Clermont, sarà l’ultima partita del centrale spagnolo, dopo due stagioni. Sergio Ramos, che lo scorso 30 marzo ha compiuto 37 anni, non ha certo voglia di appendere gli scarpini al chiodo: “Grazie per due anni speciali in cui ho potuto giocare in tutti i tornei e sono riuscito ad esprimermi al massimo livello – prosegue lo spagnolo -. Affronterò nuove sfide, indosserò altri colori, ma prima, per l’ultima volta: Allez Paris”. In contemporanea è arrivato anche il saluto da parte del Psg, che ha ringrazio Ramos per le due stagioni vissute insieme. Da domani si inizierà a capire, dove potrebbe proseguire l’avventura dell’ex Real Madrid.