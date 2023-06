DIRETTA Serie A, Atalanta-Monza e Lecce-Bologna: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Atalanta-Monza e Lecce-Bologna, gare dell’ultima giornata di Serie A

Sta per calare il sipario sul campionato di Serie A. Dopo gli anticipi di ieri e del pomeriggio, questa sera si disputeranno ben cinque gare in contemporanea per garantire la regolarità nell’emissione degli ultimi verdetti stagionali. Tra queste, ci sono anche Atalanta-Monza e Lecce-Bologna, che non avranno tuttavia ripercussioni sulla classifica, se non per decidere il piazzamento finale dei bergamaschi.

Attualmente quinta con un punto di vantaggio sulla Roma e due sulla Juve, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha bisogno di vincere per qualificarsi direttamente all’Europa League senza passare per i preliminari e senza dipendere dai risultati delle altre. Un traguardo importante da raggiungere, anche se il tema più scottante in casa orobica riguarda il futuro di Gasp. Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo, l’undici di Raffaele Palladino, fresco di rinnovo contrattuale, non ha più la possibilità di raggiungere l’ottavo posto, che potrebbe valere la Conference League in caso di squalifica della Juve da parte dell’Uefa.

Dopo la salvezza matematica ottenuta grazie alla vittoria sui brianzoli, il Lecce vuole salutare nel migliore dei modi i propri tifosi contro una delle squadre più interessanti del campionato. Anche in questo caso, più che la sfida odierna, a tenere banco in casa rossoblu sono state soprattutto le considerazioni sul futuro di Thiago Motta, che attende un incontro con la proprietà prima di prendere una decisione definitiva. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Atalanta-Monza e Lecce-Bologna, probabili formazioni e dove vederle in TV

Atalanta-Monza sarà visible su DAZN e Sky (253), Lecce-Bologna verrà invece trasmessa su DAZN e Sky (canale 254). Ecco le probabili formazioni delle due partite:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Koopmeiners; Højlund. All. Gasperini

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Petagna. All. Palladino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: