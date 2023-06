Caos allo stadio: secondo tempo a rischio

Ennesimo episodio di disordini all’interno dello stadio, con l’arbitro costretto a tardare l’inizio del secondo tempo

Negli ultimi anni nel calcio non è diminuita la violenza fuori e dentro gli stadi. Un fenomeno, una piaga ancora molto diffusa in Italia come nel resto d’Europa e del mondo. Pochi mesi fa l’Aic è ha presentato il suo report, che ha fatto registrare dati preoccupanti come sottolineano dallo stesso presidente Figc Gravina: “Servono sanzioni più pesanti, non solo da parte nostra ma anche da parte dei giudici. Chi viene individuato dagli organi di polizia per atti di violenza non può cavarsela con un fermo di un’ora o di un giorno e poi con un Daspo”.

Solo giovedì sera le scene di Brescia, con l’invasione dei tifosi di casa durante il match di playout col Cosenza. Sfida che è stata poi interrotta nel recupero e definitivamente sospesa con la retrocessione sancita per le ‘rondinelle’. Si attendono ora le varie indagini e una probabile squalifica esemplare per la curva del club lombardo. Ma anche altrove non se la passano meglio. Ieri, ad esempio, in Germania si è giocata la finale di coppa nazionale tra Lipsia e Eintracht Francoforte. E nell’intervallo – col punteggio sullo 0-0 – c’è stato più di un disordine: nella curva dei tifosi dell’Eintracht – già noti anche in Italia per gli scontri e i disordini a Napoli – infatti si è alzato un fumo altissimo dato dalla quantità enorme di fumogeni accesi. Tanto che l’arbitro Daniel Siebert ha dovuto ritardare la ripresa della partita per consentire alla nube di fumo di diradarsi permettendo una giusta visibilità ai calciatori.

Lipsia-Eintracht Francoforte, caos in curva: l’arbitro ritarda l’inizio

Nella curva dei tifosi arrivati da Francoforte a Berlino, teatro della finale poi vinta dal Lipsia 2-0, per quasi tutta la partita sono stati esplosi petardi e bengala. Non solo, perché hanno poi anche esposto uno strisione con scritto ‘Football terror in the final’.

Come a sottolineare il fatto che gli altri debbano aver paura di loro. Anche nella curva del Lipsia sono poi comparsi molti tra fumogeni e vario materiale pirotecnico. E lo stesso presidente dell’Eintracht, Peter Fischer, come riporta la ‘Bild’ ha deriso il Lipsia urlando ‘Corri con i pantaloni marroni’. In ogni caso la partita è ripresa senza grossi ritardi né problemi.