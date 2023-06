Blitz a Bergamo: Scalvini e non solo nel mirino

L’Atalanta chiude il campionato al ‘Gewiss Stadium’ ospitando il Monza: diversi addetti ai lavori presenti in tribuna

Diversi addetti ai lavori per assistere ad Atalanta-Monza, match dell’ultima giornata del campionato di Serie A. La ‘Dea’ di Gasperini vuole blindare il posto in Europa League, mentre i brianzoli puntano a chiudere in bellezza un torneo straordinario dopo la prima e storica promozione nella massima serie.

Al ‘Gewiss Stadium’ erano presenti tra gli altri gli agenti di Giorgio Scalvini, gioiello dell’Atalanta e ambito da diverse grandi del nostro calcio. Inter e Juventus in particolare, senza dimenticare i sondaggi dall’Inghilterra e dalla Spagna. La famiglia Percassi valuta il canterano non meno di 40 milioni di euro e non ha la necessità di venderlo la prossima estate. Servirà quindi un assegno allettante per convincere l’Atalanta a privarsi del nazionale italiano. La stessa agenzia di Scalvini cura anche gli interessi di Ciurria, una delle rivelazioni del Monza di Palladino. Il ‘Fante’ è nei radar di Torino e alla Lazio, mentre nelle scorse settimane anche il Milan ha chiesto informazioni sul jolly dei brianzoli la cui valutazione è schizzata intorno ai 10 milioni.

Atalanta-Monza, da Ciurria a Colpani: gli agenti al ‘Gewiss Stadium’

Nella stessa scuderia c’è anche Colpani: notte speciale per l’ex della contesa, che non ha esultato nella ripresa dopo la prodezza che ha riaperto il match.

Il ‘Flaco’ classe ‘99 è stato riscattato dal Monza per 9 milioni di euro la scorsa estate. Il trequartista di scorta piace a Palladino e difficilmente si muoverà dalla Brianza in mancanza di offerte soddisfacenti. Chi invece potrebbe lasciare il Monza per trovare più minutaggio è Samuele Vignato. Galliani e la dirigenza biancorossa stanno pensando a un eventuale prestito per il baby talento classe 2004, con l’obiettivo di farlo giocare con maggiore continuità.