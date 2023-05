“Si è girato Ciurria”: gli occhi delle big sul jolly di Palladino | CM.IT

Il Monza continua a sorprendere, trascinato anche dalle prestazioni e dai gol di Patrick Ciurria. Sirene di mercato per il numero 84 dei brianzoli

Il classico gol dell’ex, a incorniciare una stagione da protagonista al battesimo in Serie A. Suo e della matricola ‘terribile’ Monza.

Anche ieri al ‘Mapei Stadium’ Patrick Ciurria ci ha messo lo zampino, trasformando in oro la palla arrivata sulla destra dal neo-entrato Birindelli. “Si è girato Ciurria”, cantavano i tifosi brianzoli nel settore ospiti e al seguito della squadra di Palladino a Reggio Emilia, rifacendosi al motivetto celebre nella vicina Milano sponda rossonera. Non è la prima volta che il mancino nato proprio a Sassuolo si gira e fa male agli avversari. Ne sanno qualcosa anche Inter e Juventus tra le grandi: 6 reti e altrettanti assist finora al primo campionato nella massima serie, con l’ex Pordenone che rilancia la sfida interna all’amico Carlos Augusto per il titolo di capocannoniere in quel di Monzello. Già decisivo l’anno scorso nella cavalcata promozione, Ciurria con Palladino ha compiuto il salto di qualità. “Stravedo per lui, è il mio jolly. Ha stupito anche me e ogni giorno mi lascia qualcosa”, le parole al miele del tecnico campano per il ‘Fante’.

Ciurria non smette di stupire: Lazio e Milan osservano il ‘Fante’ del Monza

Duttilità, dribbling, corsa e un mancino velenoso quanto chirurgico. Tutte doti che hanno permesso a Ciurria di esplodere e catturare le attenzioni di diversi club in Serie A, a iniziare da Torino e Atalanta.

In estate dopo la promozione è scattato il rinnovo automatico fino al 2025 del 28enne tuttofare, sbarcato due anni fa in Brianza per meno di due milioni di euro dal Pordenone. Adesso la sua valutazione oscilla intorno ai 10 milioni, con Lazio e Milan tra le altre che hanno chiesto informazioni sulla rivelazione del Monza come raccolto da Calciomercato.it. Un coltellino svizzero prezioso per ogni allenatore e che adesso sta facendo le fortune di Palladino. “Il futuro? Sto bene al Monza, qui sono molto felice. Vedremo a fine stagione. Andare in Nazionale sarebbe davvero un sogno”, le parole di Ciurria dopo l’ennesima vittoria della squadra biancorossa sul campo del Sassuolo. Palladino – in caso di permanenza in panchina – lo ha messo nella lista degli incedibili, mentre Galliani potrebbe essere solleticato da offerte importanti se qualcuno busserà ai cancelli di Monzello. Intanto il soldatino continua a macinare chilometri e a lasciare il segno con la casacca biancorossa.